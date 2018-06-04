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Бейсбольный клуб "Минск" готовится выступить в Кубке европейской конфедерации бейсбола

05.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Главный тренер "Минска" и по совместительству председатель Белорусской ассоциации бейсбола и софтбола Александр Сечко пришел в этот вид спорта в 1989 году - через пару месяцев после появления первого в стране бейсбольного клуба "Беловежские зубры":

- Тогда я вообще не понимал, куда иду. Увидел объявление, написанное от руки, и пришел на тренировку, думая, что это американский футбол. Попробовал - затянуло. Тогда у нас учились кубинцы и никарагуанцы, а для них бейсбол - национальный вид спорта, в который играют даже на улицах и во дворах. Они научили нас азам. Информации тогда было настолько мало, что мы цеплялись за любое упоминание. Помню, один парень из нашей команды пошел в кинотеатр "Октябрь" на фильм "Замужем за мафией". В нем прозвучала фраза "Бейсболист, как проститутка, если ноги отказывают - надо бросать". После этого в кино пошла вся команда - о бейсболе же упомянули. Что уж говорить, мы и подумать тогда не могли, что наши команды будут выступать в турнирах такого ранга, как Кубок СЕВ!


Сегодня, чтобы узнать о бейсболе, не нужно собирать информацию по крохам. Об этом виде спорта снимают фильмы, на телевидении проходят трансляции матчей. Чтобы увидеть игру вживую, достаточно заглянуть на чемпионат страны по бейсболу. В конце 2010-х годов он проходил в два дивизиона: восемь команд сражались в первом, еще четыре - во втором. Сегодня все иначе, говорит Александр Сечко:

- Сейчас в чемпионате шесть команд. Условно шесть, потому что борисовчане еще не провели ни одной игры. Но мы надеемся, что они продолжат выступление. Все-таки Борисов - город с бейсбольными традициями и незаконченным бейсбольным стадионом. Будет очень жаль, если команда исчезнет... Сегодня в Беларуси этим видом спорта занимается около 500 человек. Бейсбольные поля есть в Минске, Бресте, Логишине, Скиделе. Командам, у которых полей нет, приходится сложнее: в теплое время года тренируются где придется, зимой арендуют манеж. Это полностью любительские команды, в отличие от "Минска".


- Наши игроки на ставках, но зарплату правильнее называть стипендией, поэтому многие игроки работают. Шесть человек - детские тренеры по бейсболу, остальные берутся за разовые приработки. По сути, в том, что сегодня "Минск" - сильнейшая команда в Беларуси, есть заслуга всех клубов страны. Их воспитанники поступают учиться и начинают выступать за нашу команду. 


Практики в чемпионате Беларуси "Минску" недостаточно, поэтому многократные чемпионы и обладатели Кубка страны выступают и в чемпионате Литвы по бейсболу. В прошлом году они стали его победителями, в нынешнем также не знают поражений - одержали победы в девяти прошедших матчах. Помимо этого, "Минск" выезжает на международные турниры. Недавно, например, участвовал в турнире в Украине, где играл с командами из Литвы, России и Украины. Соперничество с ними, говорит Александр Сечко, помогло подготовиться к нынешнему розыгрышу Кубка Европейской конфедерации бейсбола:

- Сейчас сложно сказать, каким может быть результат нашего выступления на Кубке Европейской конфедерации бейсбола. Французская, хорватская и чешская команды примерно одного уровня. В позапрошлом году мы стали седьмыми на этом турнире, в прошлом - четвертыми. В этот раз выступать будет сложно: из выездного состава выпал главный кетчер - Вадим Горун. Чтобы вы понимали, это все равно что остаться без вратаря в хоккее. Причина простая: парня забрали в армию, служить в резерв. Мы надеялись, что сможем уладить этот вопрос, но игрока не отпустили... 


В выездном составе "Минска" - 20 игроков. Среди них есть как уже опытные бейсболисты, которым по 28 - 29 лет, так и совсем юные ребята - 16-летние Илья Сладинский из Бреста и Евгений Круглов из Скиделя. Несмотря на молодость, эти парни уже попали на карандаш к американским тренерам, которые регулярно вызывают их на просмотровые сборы:

- У них есть все шансы попасть в американские команды, и для этого нужно много работать. Все условия есть: мы добились того, что проводим порядка 60 игр за сезон - этого достаточно, чтобы игроки росли и повышали свой уровень. 






tanyapast91@gmail.com



 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Главный тренер "Минска" и по совместительству председатель Белорусской ассоциации бейсбола и софтбола Александр Сечко пришел в этот вид спорта в 1989 году - через...
 
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