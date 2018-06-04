В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На минских пляжах в этом сезоне впервые появились лежаки По его словам, впервые на минских пляжах появились лежаки. Всего их установлено 160. Также появилось 17 дополнительных велопарковок на Заславском водохранилище,...

По его словам, впервые на минских пляжах появились лежаки. Всего их установлено 160. Также появилось 17 дополнительных велопарковок на Заславском водохранилище, в Дроздах и Кринице. Ранее они были только на Цнянке. Также установлены 25 новых мангалов.На купальный сезон в зонах отдыха установлено 59 дополнительных биотуалетов.В этом году, по словам специалиста, произведена подсыпка песком 1 класса береговой линии – всего 7 тыс. кубометров (из них 3600 – на Цнянке).В прошлом году такой же объем был высыпан на Заславском водохранилище, в Дроздах и Кринице.За «Минским лесопарковым хозяйством» закреплены зоны отдыха на четырех водохранилищах: Заславское, Цнянское, Дрозды и Криница. Всего это 20 пляжей, на которых установлено более 2000 единиц пляжного оборудования.