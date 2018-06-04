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На минских пляжах в этом сезоне впервые появились лежаки
05.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
По его словам, впервые на минских пляжах появились лежаки. Всего их установлено 160. Также появилось 17 дополнительных велопарковок на Заславском водохранилище, в Дроздах и Кринице. Ранее они были только на Цнянке. Также установлены 25 новых мангалов.
На купальный сезон в зонах отдыха установлено 59 дополнительных биотуалетов.
В этом году, по словам специалиста, произведена подсыпка песком 1 класса береговой линии – всего 7 тыс. кубометров (из них 3600 – на Цнянке).
В прошлом году такой же объем был высыпан на Заславском водохранилище, в Дроздах и Кринице.
За «Минским лесопарковым хозяйством» закреплены зоны отдыха на четырех водохранилищах: Заславское, Цнянское, Дрозды и Криница. Всего это 20 пляжей, на которых установлено более 2000 единиц пляжного оборудования.
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По его словам, впервые на минских пляжах появились лежаки. Всего их установлено 160. Также появилось 17 дополнительных велопарковок на Заславском водохранилище,...
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