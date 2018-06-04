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В Орше на пешеходном переходе BMW сбил 4-летнего ребенка
05.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Им, по словам начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица, тоже горел «зеленый»:
- В результате наезда у малышки перелом голени со смещением. Она госпитализирована в горбольницу № 1 Орши. Ее мать не пострадала. Это распространенная и достаточно сложная ситуация, когда и автолюбителям, и пешеходам горит разрешающий сигнал светофора. Конечно же водители должны убедиться, что людей на переходе нет. А родители, переходя дорогу, обязательно должны держать детей за руку.
Уже известно, что водитель в момент ДТП был трезв. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». Назначена проверка. Лишь после ее завершения можно будет точно сказать, кто виноват в сложившейся ситуации. Чтобы установить обстоятельства ДТП, следователи ищут свидетелей. Их просят позвонить по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375-33-399-80-44.
Фото предоставлено УСК по Витебской области
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Им, по словам начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица, тоже горел «зеленый»: - В результате наезда...
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