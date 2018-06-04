В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Орше на пешеходном переходе BMW сбил 4-летнего ребенка Им, по словам начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица, тоже горел «зеленый»: - В результате наезда...

Им, по словам, тоже горел «зеленый»:Уже известно, что водитель в момент ДТП был трезв. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». Назначена проверка. Лишь после ее завершения можно будет точно сказать, кто виноват в сложившейся ситуации. Чтобы установить обстоятельства ДТП, следователи ищут свидетелей. Их просят позвонить по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375-33-399-80-44.Фото предоставлено УСК по Витебской области