



Согласно информации, размещенной на сайте компании "НП-Сервис", стоимость объекта составляет почти 10 миллионов долларов. Цена одного квадратного метра - 3500 долларов. Общая площадь универсама составляет 2 809 кв.м, магазина на втором этаже - 838 кв.м, площадь земельного участка - 0,31 Га.

Сейчас универсам "Центральный" в Минске, как и его тезка в Бресте, принадлежит компании "НП-Сервис". Также она управляет сетью магазинов "Домашний", которая насчитывает более 50 объектов.