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В Беларуси с начала года утонули 102 человека – ОСВОД
05.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
По сравнению с прошлым годом число утонувших выросло на 17 человек, а за май – в полтора раза. В мае на воде погибли 45 человек, в прошлом году было 30.
По словам председателя ОСВОД, беспокоит увеличение числа гибели детей, которое в подавляющем большинстве случаев происходит из-за недосмотра, халатности взрослых. Из 8 погибших детей только один утонул при купании.
Гибель на воде взрослых в подавляющем большинстве случаев связана с употреблением алкоголя, отметил специалист.
В Беларуси сейчас 478 официальных пляжей, в Минске – 26.
Службу на воде в этом сезоне несут 503 спасателя, работают 143 спасательных поста. В этом году уже спасены 23 купальщика, в том числе 3 несовершеннолетних. Предупреждены в два раза больше отдыхающих по сравнению с прошлым годом – почти 2000 человек, из которых 720 несовершеннолетних.
При этом, по словам специалиста, около 90% людей тонут в не предназначенных для купания местах.
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По сравнению с прошлым годом число утонувших выросло на 17 человек, а за май – в полтора раза. В мае на воде погибли 45 человек, в прошлом году было 30. По словам...
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