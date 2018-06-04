По прогнозам 6 июня, в среду, ожидается переменная облачность. Осадков практически не будет, только днем в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 4-9 м/с. Иногда порывы могут усиливаться до 12-14 м/с.



Ночная температура воздуха составит от 2 до 8 градусов тепла. Дневная температура ожидается в районе 14-20 градусов тепла.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На среду синоптики передают заморозки Заморозки могут быть в некоторых местах на торфяниках Полесья, а в ночь на четверг, 7 июня, – на почве в отдельных районах страны. По прогнозам 6 июня, в среду,...