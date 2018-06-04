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На среду синоптики передают заморозки
05.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Заморозки могут быть в некоторых местах на торфяниках Полесья, а в ночь на четверг, 7 июня, – на почве в отдельных районах страны.
По прогнозам 6 июня, в среду, ожидается переменная облачность. Осадков практически не будет, только днем в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 4-9 м/с. Иногда порывы могут усиливаться до 12-14 м/с.
Ночная температура воздуха составит от 2 до 8 градусов тепла. Дневная температура ожидается в районе 14-20 градусов тепла.
В четверг, 7 июня, по прогнозам ожидается небольшая облачность, практически без осадков. Ветер будет дуть неустойчивый с порывами до 3-8 м/с. Ночью будет минимум 2-8 градусов со знаком плюс. Максимальная температура днем - от 18 до 24 градусов.
Напомним, что на вторник, 5 июня, синоптики
Отметим, что в понедельник, 4 июня, в Минске был побит температурный рекорд 105-летней давности. Столбик термометра днем поднялся до 29 градусов тепла. Предыдущий температурный максимум был установлен в 1913 году, тогда в Минске было +28 градусов.
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Заморозки могут быть в некоторых местах на торфяниках Полесья, а в ночь на четверг, 7 июня, – на почве в отдельных районах страны. По прогнозам 6 июня, в среду,...
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