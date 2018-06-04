В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно задержали мошенника, собиравшего деньги на выдуманные похороны По заявлениям граждан к поискам мошенника приступили сотрудники органов внутренних дел. Во время проведения оперативной работы им удалось...

По заявлениям граждан к поискам мошенника приступили сотрудники органов внутренних дел. Во время проведения оперативной работы им удалось установить личность подозреваемого. Выяснилось, что таким образом он обманул более 40 человек.По словам, первоначально в действиях злоумышленника усматривался состав административного правонарушение – мелкое хищение. Но по мере выявления множества новых фактов в отношении его возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Подозреваемый 2001 года рождения. Ранее был судим за совершение кражи в особо крупном размере. В настоящее время он задержан и находится в следственном изоляторе.