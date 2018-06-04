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В Гродно задержали мошенника, собиравшего деньги на выдуманные похороны
05.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
По заявлениям граждан к поискам мошенника приступили сотрудники органов внутренних дел. Во время проведения оперативной работы им удалось установить личность подозреваемого. Выяснилось, что таким образом он обманул более 40 человек.
По словам официального представителя УВД Гродненского облисполкома Игоря Белозерова, первоначально в действиях злоумышленника усматривался состав административного правонарушение – мелкое хищение. Но по мере выявления множества новых фактов в отношении его возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Подозреваемый 2001 года рождения. Ранее был судим за совершение кражи в особо крупном размере. В настоящее время он задержан и находится в следственном изоляторе.
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По заявлениям граждан к поискам мошенника приступили сотрудники органов внутренних дел. Во время проведения оперативной работы им удалось...
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