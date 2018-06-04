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Президент губернатору Вологодчины: мы готовы вместе работать

05.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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- Я информирован о заинтересованности Вологодчины в сотрудничестве с Беларусью. Мне кажется, что мы можем что-то склеить хорошее… 

Александр Лукашенко осведомлен о стремлении Вологодчины выйти на более высокие рубежи в развитии сельского хозяйства, в самообеспечении продуктами питания. Есть в области определенные проблемы в развитии транспортной инфраструктуры. Белорусские партнеры имеют опыт и возможности в решении таких задач.

Президент заверил губернатора:

- Мы готовы вместе работать. Только чтобы был интерес не только с нашей стороны, но и чтобы вы были заинтересованы в этом. Думаю, что опыт хороший у нас. Мы можем создать не только совместные предприятия, но и с нуля разработать производства, которые нужны будут не только на Вологодчине, но и во всей России, в Беларуси.

Олег Кувшинников проинформировал Александра Лукашенко, что делегация Вологодчины приехала не с пустыми руками. Гости подготовили пакет предложений, которые обсуждаются с крупнейшими белорусскими производителями тракторной, автомобильной, дорожностроительной техники. Также есть значительные продвижения в реализации проекта «Союзный трактор». В Вологодской области уже выпущено более 6,5 тысяч совместных тракторов на базе Череповецкого литейно-механического завода, и сейчас в области производится каждый третий колесный трактор России. Сегодня речь идет о развитии этого проекта и о более глубокой локализации производства. Обсуждаются вопросы сотрудничества и по ряду других направлений.

 
 
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- Я информирован о заинтересованности Вологодчины в сотрудничестве с Беларусью. Мне кажется, что мы можем что-то склеить хорошее…  Александр Лукашенко...
 
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