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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 5 июня из-за порывистого ветра и гроз
05.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
5 июня с 12.00 до 18.00 на большей части Беларуси, включая столицу, прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, по северо-восточной части республики ожидаются грозы, в некоторых районах - град.
Такая погода сохранится до конца дня, поэтому объявлено штормовое предупреждение.
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5 июня с 12.00 до 18.00 на большей части Беларуси, включая столицу, прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, по...
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