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В Швейцарии заблокировали 1 млрд франков российского олигарха Вексельберга
05.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Schweiz am Wochenende сообщает, что банки пошли на это, опасаясь санкций со стороны США.
"Ренова" и Вексельберг в начале апреля этого года попали под очередные санкции США, введенные против ряда российян и российских компаний.
В санкционном списке оказались также такие бизнесмены как Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, компании "Русал", "Базовый элемент", "Группа ГАЗ", "Газпром бурение", агрохолдинг "Кубань" и другие.
Всего в списке 24 человека и 15 компаний.
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Schweiz am Wochenende сообщает, что банки пошли на это, опасаясь санкций со стороны США. ...
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