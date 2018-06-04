В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Швейцарии заблокировали 1 млрд франков российского олигарха Вексельберга Schweiz am Wochenende сообщает, что банки пошли на это, опасаясь санкций со стороны США. ...

Schweiz am Wochenende сообщает, что банки пошли на это, опасаясь санкций со стороны США."Ренова" и Вексельберг в начале апреля этого года попали под очередные санкции США, введенные против ряда российян и российских компаний.В санкционном списке оказались также такие бизнесмены как Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, компании "Русал", "Базовый элемент", "Группа ГАЗ", "Газпром бурение", агрохолдинг "Кубань" и другие.Всего в списке 24 человека и 15 компаний.