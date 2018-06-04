Названо точное время исторической встречи Трампа и Ким Чен Ына





При этом она особо подчеркнула, что политика Штатов в отношении КНДР остается прежней. "Ежедневно команда советников по вопросам национальной безопасности проводит для президента брифинги по Северной Корее. И как уже ранее он заявлял, у нас есть санкции, они очень мощные, и мы не будем их отменять, пока Северная Корея не откажется от ядерного оружия", - заявила Сара Сандерс.

Об организации саммита стороны договорились еще в апреле. За это время госсекретарь США Майк Помпео уже несколько раз успел посетить Северную Корею и встретиться с Ким Чем Ыном. Во время переговоров они обсуждали организацию встречи глав двух стран и проблему денуклеаризации Корейского полуострова.

При этом встреча Трампа и Ким Чен Ына могла и не состояться, ведь не так давно президент США отправил лидеру КНДР официальное письмо, в котором отказался от участия в саммите. Хотя уже через пару дней он вновь изменил свое решение и заверил, что договоренность о встрече сохраняется. Некоторые источники утверждают, что передумал Трамп из-за тайного письма от Ким Чен Ына, в котором северокорейский лидер выразил готовность к переговорам.