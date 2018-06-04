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Запрет на посещение лесов введен уже в 53 районах Беларуси

05.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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По состоянию на 9 утра 5 июня введен запрет на посещение лесов в Гомельской, Брестской (за исключением 

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13 природных пожаров ликвидировали за прошедшие сутки спасатели
Жабинковского района), Гродненской областях (за исключением Слонимского и Новогрудского районов), а также в Докшицком районе Витебской области и Столбцовском районе Минской области, сообщили в Минлесхозе.

Там напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, грозит предупреждение или штраф до 25 базовых величин (612,5 руб.).

Ограничения вводятся при наступлении 4 класса пожарной опасности из-за жаркой, сухой погоды. Запрещено как въезжать в лес на транспорте (за исключением служебного), так и гулять и отдыхать на природе.

 
 
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По состоянию на 9 утра 5 июня введен запрет на посещение лесов в Гомельской, Брестской (за исключением  ...
 
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