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Запрет на посещение лесов введен уже в 53 районах Беларуси
05.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
По состоянию на 9 утра 5 июня введен запрет на посещение лесов в Гомельской, Брестской (за исключением Жабинковского района), Гродненской областях (за исключением Слонимского и Новогрудского районов), а также в Докшицком районе Витебской области и Столбцовском районе Минской области, сообщили в Минлесхозе.
Там напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, грозит предупреждение или штраф до 25 базовых величин (612,5 руб.).
Ограничения вводятся при наступлении 4 класса пожарной опасности из-за жаркой, сухой погоды. Запрещено как въезжать в лес на транспорте (за исключением служебного), так и гулять и отдыхать на природе.
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По состоянию на 9 утра 5 июня введен запрет на посещение лесов в Гомельской, Брестской (за исключением ...
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