В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Запрет на посещение лесов введен уже в 53 районах Беларуси По состоянию на 9 утра 5 июня введен запрет на посещение лесов в Гомельской, Брестской (за исключением ...

По состоянию на 9 утра 5 июня введен запрет на посещение лесов в Гомельской, Брестской (за исключениемЖабинковского района), Гродненской областях (за исключением Слонимского и Новогрудского районов), а также в Докшицком районе Витебской области и Столбцовском районе Минской области, сообщили в Минлесхозе.Там напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, грозит предупреждение или штраф до 25 базовых величин (612,5 руб.).Ограничения вводятся при наступлении 4 класса пожарной опасности из-за жаркой, сухой погоды. Запрещено как въезжать в лес на транспорте (за исключением служебного), так и гулять и отдыхать на природе.