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Белорусскую кухню презентовали во Франции
05.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Фестиваль проходил со 2 по 3 июня в городе Мужен. На него съехались более 100 шеф-поваров из разных стран. Почетными гостями в этот раз стали представители Беларуси и Италии.
Отечественные повара по традиции участвуют в фестивале, их приглашает мэрия Мужена при содействии компании "Франс Групп" и посольства Беларуси во Франции. В этом году нашу кухню представили Александр Чикилевский (председатель гильдии шеф-поваров Беларуси), Татьяна Назарук (почетный член гильдии) и повара премиум-ресторанов Вячеслав Горбатов, Евгений Карюкин, Дмитрий Садовский и Андрей Лазарев. Они готовили национальные блюда, которые очень пришлись по вкусу гостям, зарубежным коллегам по кухне и журналистам ведущих французских СМИ.
Также на фестивале прошла презентация нашей продукции: компании "АВС", завода "Бульбашъ" и стеклозавода "Неман".
Вечер 2 июня в Каннах был посвящен белорусской и итальянской кухне. Его открыли мэр города Давид Лиснар и посол Беларуси во Франции Павел Латушко. По его словам, исторически белорусская кухня имеет связь с европейскими гастрономическими традициями, но сохранила свою самобытность и национальные особенности. А это очень выгодно в плане привлечения туристов. Чтобы это подтвердить, 6 белорусских шеф-поваров провели мастер-классы и презентовали блюда, которые приготовили по старобелорусским рецептам в современной подаче. Это были фoршмак из сeльди со свекoльным муссoм и чатни из яблoк; трeска в цитрусoвом маринадe с крeмом из жaреного картoфеля и пoпкорном из гречки; утинoе филе, тoмленое в собственном соку, с перлoвой кашей, мoлодым гoрошком и сoусом из лeсных ягoд; дeсерты - дoмашний сыр с клубникой и сoрбе из щавеля с овсяным крaмблем.
Напомним, что всю следующую неделю, с 11 по 17 июня, в Минске будет проходить
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Фестиваль проходил со 2 по 3 июня в городе Мужен. На него съехались более 100 шеф-поваров из разных стран. Почетными гостями в этот раз стали ...
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