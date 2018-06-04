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В Минске продается универсам «Центральный»
Универсам «Центральный» в Минске выставлен на продажу. Цена вопроса – $10 млн
Об этом сообщается на сайте компании «НП-Сервис».
Объект оценен в почти $10 млн (без НДС), квадратный метр объекта оценен в $3500.
Согласно информации на сайте компании, общая площадь бывшего главного универсама столицы составляет 2809 кв.м, площадь магазина на 2 этаже – 383 кв.м.
Отмечается, что «Центральный» находится в центре столицы, на пересечении проспекта Независимости и улицы Ленина. Мимо универсама ежедневно проходит 60-70 тысяч человек и проезжает около 80 тысяч автомобилей.
Владельцем универсама является компания «НП-Сервис», она управляет таким же «Центральным» в Бресте и сетью магазинов под брендом «Домашний» - это более 50 торговых объектов.
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Универсам «Центральный» в Минске выставлен на продажу. Цена вопроса – $10 млн Об этом сообщается на сайте компании «НП-Сервис». Объект оценен в почти $10 млн (без НДС),...
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