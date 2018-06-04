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24 китайских туриста пострадали в ДТП в Канаде
Более двух десятков граждан Китая получили ранения в результате аварии, случившейся в канадской провинции Онтарио.
Сообщается, что все они были туристами. Всего в автобусе находились 37 человек. Некоторые из пострадавших находятся без сознания.
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Более двух десятков граждан Китая получили ранения в результате аварии, случившейся в канадской провинции Онтарио.
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