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Сборная Беларуси по художественной гимнастике с медалями вернулась на родину

05.06.2018 12:44 — Разное | ОНТ  
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В vip-зале Национального аэропорта Минск, команду встречали представители Ассоциации, Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, юные спортсменки, а также призёры Олимпийских игр Марина Гончарова и Инна Жукова. 

В Испании наши грации завоевали две медали. Екатерина Галкина стала бронзовым призёром в самом престижном олимпийском виде программы – многоборье. Это действительно большой успех. Выступление белоруски стало украшением чемпионата Европы. В композициях Галкиной были и сложность, и эмоции, и элегантность – всё то, что отличает белорусскую школу художественной гимнастики.

Ещё одну медаль Беларуси принесла Анна Каменщикова. В соревнованиях юниорок она завоевала серебро в упражнении с булавами.

Впереди у нашей сборной – много крупных стартов. В августе Минск вновь примет этап Кубка мира, а в сентябре в Софии состоится главный старт сезона – чемпионат мира.

 
Теги: Минск
 
 
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​В vip-зале Национального аэропорта Минск, команду встречали представители Ассоциации, Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, юные...
 
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