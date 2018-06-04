|
Сборная Беларуси по художественной гимнастике с медалями вернулась на родину
В vip-зале Национального аэропорта Минск, команду встречали представители Ассоциации, Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, юные спортсменки, а также призёры Олимпийских игр Марина Гончарова и Инна Жукова.
В Испании наши грации завоевали две медали. Екатерина Галкина стала бронзовым призёром в самом престижном олимпийском виде программы – многоборье. Это действительно большой успех. Выступление белоруски стало украшением чемпионата Европы. В композициях Галкиной были и сложность, и эмоции, и элегантность – всё то, что отличает белорусскую школу художественной гимнастики.
Ещё одну медаль Беларуси принесла Анна Каменщикова. В соревнованиях юниорок она завоевала серебро в упражнении с булавами.
Впереди у нашей сборной – много крупных стартов. В августе Минск вновь примет этап Кубка мира, а в сентябре в Софии состоится главный старт сезона – чемпионат мира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В vip-зале Национального аэропорта Минск, команду встречали представители Ассоциации, Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, юные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)