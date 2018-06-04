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Все стройки начинаются с УКСа. Брестскому предприятию – 45 лет

05.06.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В первый день лета исполнилось 45 лет, как было создано управление капитального строительства Брестского горисполкома.  


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56134.php

Все стройки начинаются с УКСа. Брестскому предприятию – 45 лет

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

О том, какие задачи сейчас решает унитарное предприятие «УКС города Бреста», рассказал его руководитель Владимир Сморщек (на снимке).

- Владимир Владимирович, как создавалось управление?

- Наше предприятие изначально было образовано 1 июня 1973 года как управление капитального строительства Брестского городского исполнительного комитета. С декабря 2000 года оно преобразовано в хозрасчетное коммунальное унитарное предприятие «Брестское городское управление капитального строительства». С 1 апреля 2014 года фирма сменила свою подчиненность и реорганизовано в дочернее коммунальное унитарное предприятие по капитальному строительству «УКС города Бреста». Теперь вышестоящей организацией стало коммунальное унитарное предприятие «Брестское областное управление капитального строительства».

Руководили управлением и затем предприятием в различные годы Евгений Давидюк, Павел Марчук, Мефодий Ляхов, Николай Назарук.

- Что построено в Бресте с участием УКСа?

- Наше предприятие по роду своей деятельности на хозрасчетной основе выполняет функции государственного заказчика в строительстве на территории города Бреста. Мы организуем проектирование и строительство объектов культурного и социального назначения - школ, детских садов, домов культуры, учреждений здравоохранения, спортивных сооружений. Если в цифрах, то это 2.7 миллиона квадратных метров жилья, 30 детских садов на 9 тысяч мест, 23 школы на 25 тысяч ученических мест.

А если зримо – как не увидеть стадион «Динамо», Центральную городскую больницу, Гребной канал, Ледовый дворец, Дворец водных видом спорта, аэровокзальный комплекс. Построены такие разнообразные объекты, как школа на 1120 мест на улице Колесника в микрорайоне ЮЗМР-4 и школа-сад на 471 место в Южном, мост через реку Мухавец в районе проспекта Республики и памятник Афанасию Брестскому.

Предприятие – неоднократный призер международного конкурса «Хрустальный кирпич» на наилучшую строительную инвестицию по обе стороны восточной границы Европейского Союза.

- Перечень построенного впечатляет. Сколько же людей работает у вас?

- Наш коллектив очень компактный, он насчитывает около четырёх десятков человек. Из них основной персонал имеет высшее инженерно-техническое, экономическое и юридическое образование, необходимый опыт и стаж работы по занимаемым должностям. Наши специалисты аттестованы на право выполнения функций заказчика, застройщика, оказания инженерных услуг и технического надзора при осуществлении как общестроительных работ, так и гидротехнического и мелиоративного строительства, работам в области связи, сигнализации и пожаротушения, электроснабжения и теплоснабжения, водоснабжения и канализации, устройства систем вентиляции и кондиционирования, благоустройства территорий и дорожно-мостового строительства.
Мы готовы к исполнению функций заказчика в строительстве, включая объекты 1-й категории сложности. 

- Для людей, далёких от тонкостей строительного администрирования, помогите понять, в чём роль УКСа?

- По сути, мы стоим в начале любого строительства. Если уж совсем упростить, мы начинаем с нуля. Сначала мы собираем исходные данные для строительства: архитектурно-планировочное задание от горисполкома, какая стоит задача, город определяет площадку. Конечный итог этого периода работы – составление задания на проектирование. После этого на конкурсной основе мы размещаем заказ на разработку проектной документации. Затем проект идёт на экспертизу, государственную и экологическую. 

После получения экспертизы идёт определение, кто будет строить объект, выбор подрядной организации – тоже определённая процедура. Провели торги – определили победителя. Например: Стройтрест №8, или Полесьежилстрой, или Брестоблсельстрой. Заключаем, как заказчик, договор с подрядчиком. Получаем разрешение от Госстройнадзора и начинаем строить. Дальше мы ведём технический надзор за строительством, оплачиваем работы, закупаем оборудование. И так – до ввода в эксплуатацию.

- Хоть ваша организация и является структурным подразделением областного управления капитального строительства, текущие городские дела идут тоже с вашим участием?

- Конечно, идёт постоянное взаимодействие с Брестским горисполкомом. Не только в качестве заказчика, но и сопровождения объектов, находящихся на гарантийном обслуживании. Обращения граждан, их вопросы – на многие приходится отвечать нам.

- На входе в ваше здание мы столкнулись с брестчанами, которые пришли с заявлениями на вступление в долевое строительство. Расскажите о строительстве жилья с участием вашего предприятия. 

- Перечень того, что уже построено, был бы длинным. Это целые жилые массивы. В течение последних трёх лет застройщиком построены и реализованы жилые дома в ЮВМР-4 и Южном. В настоящее время ведётся строительство двух домов для многодетных семей и 84-квартирного жилого дома по улице ГОБК.

- Что строится к юбилею Бреста?

- В настоящее время предприятие ведет строительство ряда объектов, включённых в план подготовки к 1000-летию Бреста. Начнём с заречной части города: в ЮЗМР-2 возводят детский сад на 350 мест и среднюю школу с блоком начальных классов. Школа-сад на 471 место строится в микрорайоне ЮВМР-4. Идут работы по созданию Парка 1000-летия и пожарного депо неподалёку - в Южном городке. Буквально сейчас ведётся модернизация Варшавского шоссе в районе перекрестков с бульваром Шевченко и улице Махновича. А в центральной части города - строительство административного здания налоговых инспекций и нового автовокзала по улице Орджоникидзе.

- Будет ли подземный переход на железнодорожный вокзал и что за работы ведутся рядом?

- Возможность строительства подземного перехода, который будет вести к уже существующему переходу под путями железнодорожного вокзала, заложена, но это дело будущего. А сейчас ведутся работы по очистке прилегающей территории, строительству удобных подъездов и пешеходных тротуаров. Автовокзал будет построен в комплексе с реконструкцией улицы Орджоникидзе.

- От брестчан порой можно услышать опасения, что вот пройдёт праздник 1000-летия – и кончатся деньги, застынут стройки в городе. Возможно ли это?

- Жильё всегда будет строиться – это однозначно. Инженерные коммуникации – тоже. Уже сейчас ведётся обсуждение по подготовке строительства объектов, которые не входят в программу подготовки к тысячелетию: это два детских сада. Подготавливают предпроектную документацию для строительства большого медицинского центра в заречной части города. Это будет крупный объект, включающий специализированные отделения. 

- А где он будет?

- В том же районе, где строится пожарное депо, церковь, ближе к улице Сябровской. Там расположатся детская и взрослая поликлиники, женская консультация, кардиологический диспансер со стационаром. Проектировщики должны дать предварительную оценку стоимости объекта. Так что с 1000-летием жизнь на стройках Бреста не остановится.

Вот на такой оптимистичной ноте и завершилась беседа – строить в Бресте будут всегда, город станет комфортнее и краше. УКС над этим работает…

 
Теги: Брест
 
 
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В первый день лета исполнилось 45 лет, как было создано управление капитального строительства Брестского горисполкома. Автор фото: Алексей ГАНЧУК О том, какие...
 
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