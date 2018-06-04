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Хоккей: белорусский тренер Андрей Скабелка возглавил «Барыс»
Белорусский хоккейный специалист Андрей Скабелка встал у руля «Барыса» из Астаны, представляющего Казахстан в КХЛ.
За плечами 47-летнего Скабелки – богатый опыт работы в Континентальной хоккейной лиге. В последние годы он возглавлял новосибирскую «Сибирь» и омский «Авангард».
В 2013 году Скабелка был главным тренером сборной Беларуси.
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Белорусский хоккейный специалист Андрей Скабелка встал у руля «Барыса» из Астаны, представляющего Казахстан в КХЛ.
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