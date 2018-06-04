Хоккей: белорусский тренер Андрей Скабелка возглавил «Барыс»

Белорусский хоккейный специалист Андрей Скабелка встал у руля «Барыса» из Астаны, представляющего Казахстан в КХЛ.



За плечами 47-летнего Скабелки – богатый опыт работы в Континентальной хоккейной лиге. В последние годы он возглавлял новосибирскую «Сибирь» и омский «Авангард».

В 2013 году Скабелка был главным тренером сборной Беларуси.