Белорусский теннисист Владимир Игнатик уступил немцу Даниэлю Мазуру в турнире серии ATP в Казахстане

Белорусский теннисист Владимир Игнатик отправился покорять корты турнира серии ATP в Казахстане, но и там сегодня проиграл.

В одной шестнадцатой финала непобедимым для белоруса оказался немец Даниэль Мазур. Борьба была упорной. Первый сэт Игнатик проиграл со счётом 4:6, во втором взял реванш – 7:6. Третья партия стала решающей, белорус уступил 4:6.