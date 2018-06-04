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ASUS представила прототип ноутбука без клавиатуры
На выставке Computex 2018 компания ASUS представила прототип ноутбука Project Precog, у которого вместо клавиатуры два экрана.
Project Precog представляет собой ноутбук с двумя дисплеями. Им можно пользоваться как классическим ноутбуком, когда нижний экран отображает клавиатурный блок, а также как планшетом с двумя дисплеями (вторая панель переворачивается на 360 градусов). Ещё компьютер можно использовать как стенд для просмотра.
Ноутбук на аппаратном уровне оснащён поддержкой систем искусственного интеллекта, которые позволяют оптимизировать использование аккумулятора в зависимости от времени суток и активности пользователя. Система ИИ точно определяет, на каком экране вы планируете осуществлять ввод, предлагая вам клавиатуру.
Продукт является только концептом. В продажу Project Precog поступит в следующем году.
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На выставке Computex 2018 компания ASUS представила прототип ноутбука Project Precog, у которого вместо клавиатуры два экрана.
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