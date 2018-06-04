«Вашингтон» находится в шаге от завоевания Кубка Стэнли в NHL

В четвёртом матче финальной серии «Вегас» уступает почти без шансов.

Уже в первом периоде в ворота «Голден Найтс» влетели три безответные шайбы. Исход матча был практически решён: вопрос был лишь в том, с каким счётом победит «Вашингтон». Итоговые цифры на табло доказали бесспорное преимущество «Кэпиталз»: 6:2. Яркую игру показал нападающий победителей Евгений Кузнецов: он отметился четырьмя передачами и был признан второй звездой матча. А первой – Ти Джей Оши: у него гол и два паса. Вашингтон ведёт в серии 3:1 и уже в следующей встрече может завоевать Кубок Стэнли.