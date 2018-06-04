Внимание, розыск! Под Минском водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Вблизи деревни Старина Минского района неустановленный автомобиль сбил ребенка, водитель с места аварии скрылся. Об этом сообщили в ГАИ Минской области.

Авария произошла 4 июня, около 15.00, в садовом товариществе «Зеленый Бор». По предварительной информации, неустановленный автомобиль (предположительно, зеленого цвета) двигался задним ходом и совершил наезд на 10-летнюю девочку. Водитель с места происшествия уехал.

В результате ДТП шестиклассница получила травмы различной степени тяжести и была доставлена родственниками в больницу.

ГАИ Минской области просит граждан, располагающих какой-либо информацией о ДТП, сообщить по телефонам: (017) 204−42−44, (017) 229−06−14.