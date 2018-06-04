|
Внимание, розыск! Под Минском водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
Вблизи деревни Старина Минского района неустановленный автомобиль сбил ребенка, водитель с места аварии скрылся. Об этом
Авария произошла 4 июня, около 15.00, в садовом товариществе «Зеленый Бор». По предварительной информации, неустановленный автомобиль (предположительно, зеленого цвета) двигался задним ходом и совершил наезд на 10-летнюю девочку. Водитель с места происшествия уехал.
В результате ДТП шестиклассница получила травмы различной степени тяжести и была доставлена родственниками в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП шестиклассница получила травмы различной степени тяжести и была доставлена родственниками в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)