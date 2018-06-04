Как 37-летняя гродненчанка в Китае зарабатывает танцами на шесте и побеждает на соревнованиях

Жанна Маглыш родилась в Гродно, но последние несколько лет живет в Гонконге. В мае белоруска заняла второе место в своей возрастной категории на чемпионате мира по танцам на шесте. GO.TUT.BY поговорил со спортсменкой о работе в Китае и поулдэнс в 37 лет.

Публикация от Mahlysh Zhanna (@mahlyshzhanna) 16 Май 2018 в 9:44 PDT

— Я закончила Гродненский колледж искусств. Работала в филармонии, в театре современной хореографии «Тад», — вспоминает Жанна. — Посещала цирковую студию.

Модерн, джаз, чечетка и даже танец живота — все это было в репертуаре гродненчанки. Но семь лет назад ей захотелось испытать себя в чем-то новом. Выбрала танцы на шесте.

— Через год тренировок решила оценить свой уровень. Поехала на соревнования в Гонконге — и выиграла.

Потом были чемпионаты в Корее, Малайзии, Австралии. Последнее достижение — второе место в своей возрастной категории на чемпионате мира по танцам на шесте.

Публикация от Mahlysh Zhanna (@mahlyshzhanna) 24 Май 2018 в 9:19 PDT

— Второе место много значит для меня. Мы же тренируемся годами, и есть только несколько минут, чтобы показать все самое лучшее: не соскользнуть, правильно зацепиться, приземлиться после прыжка.

На награждение Жанна выходила с белорусским флагом. Правда, его спортсменка купила уже в Китае. Именно здесь она живет последние несколько лет.

— Из Беларуси я уезжала в Тайвань: думала, это будет путешествие, но в итоге осталась в этой стране работать. Так же переехала в Гонконг, — улыбается Жанна.

Публикация от Mahlysh Zhanna (@mahlyshzhanna) 12 Ноя 2017 в 5:46 PST

Еще в Тайване ее называли ведущей танцовщицей в области поулдэнса, она сотрудничала с местными звездами — певицей Джолин Цай, телеведущей Джанет Хзи. Сейчас, в Гонконге, танцовщица преподает. Среди ее учеников — и взрослые, и дети.

Например, безлимитный абонемент на месяц в гонконгской студии фитнеса и танцев стоит в переводе около 250 долларов. А, например, курс из четырех мастер-классов под руководством белоруски — чуть больше 150 долларов. Но, учитывая уровень зарплат, тренировки тут доступны каждому, уточняет преподавательница.

— Днем я тренируюсь сама, а начиная с шести вечера, преподаю до полуночи, — описывает Жанна свой график. — В выходные занятия с самого утра. Конкуренция в Китае большая, и, чтобы тебя заметили, надо много работать.

Публикация от Mahlysh Zhanna (@mahlyshzhanna) 16 Окт 2015 в 6:51 PDT

В Китае те танцы, которыми занимается Жанна, называются шестовой акробатикой. И отношение к ним — не легкомысленное, а очень серьезное.

— Китайский шест — это часть истории и культуры. Так же, как и индийский танец на шесте. Многие элементы современного поулдэнс взяты именно оттуда, а не из стриптиза, как принято считать, — уточняет гродненчанка. — В странах СНГ только в последние несколько лет к танцу на шесте стали относится немного серьезнее. Радует, когда артистку воспринимают не как стриптизершу.

Жанна подчеркивает: поулдэнс развивается, у него все больше направлений, все серьезнее уровень соревнований. В прошлом году Международная федерация пилонного спорта даже подавала заявку в Олимпийский комитет — чтобы спорт представили в программе Игр.

— Тем не менее, в поулдэнсе все строится, в основном, на энтузиазме. Пока спорт такой молодой, сложно найти спонсоров, которые поверят в тебя.

Публикация от Mahlysh Zhanna (@mahlyshzhanna) 25 Июл 2016 в 7:48 PDT

Сейчас Жанне — 37 лет.

— Я профессиональная танцовщица, выгляжу и чувствую себя на 25. Так что почему бы и нет? — смеется гродненчанка. — Вообще-то можно тренироваться и в пятьдесят, а рекордсменке в поулдэнсе исполнилось 70. Так что в свои 37 я смотрю вперед с высоко поднятой головой, хочу вдохновлять людей и показывать: в любом возрасте можно достичь того, чего желаешь.

В планах у Жанны — возвращение в Беларусь. Говорит, приедет скоро:

— Буду работать над подготовкой наших спортсменов. В гостях хорошо, а дома лучше.

Публикация от Mahlysh Zhanna (@mahlyshzhanna) 4 Апр 2018 в 11:06 PDT