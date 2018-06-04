﻿ Какие плюшки ждут брестчан, которые посетят футбольный матч Беларусь - Венгрия. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие плюшки ждут брестчан, которые посетят футбольный матч Беларусь - Венгрия

05.06.2018 12:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

6 июня, в 20.00, национальная сборная по футболу проведет товарищеский поединок с оппонентами из Венгрии.


Федерация футбола рассказала, какие активности ждут болельщиков, которые придут на матч.

— аквагрим и фотозона. Вы сможете украсить лица в колер любимой команды, а затем запечатлеть себя и друзей на фоне памятного баннера

— фудкорт, напитки и закуски которого порадуют даже требовательных болельщиков, изголодавшихся не только по футболу

— шоу-квиз «Белокрылые» с уникальным набором вопросов, ответить на самые сложные из которых по силам лишь истинным любителям футбола

— skill-challenge. Каждый желающий сможет проверить, насколько он технически подкован в футболе

— батут и воздушная горка для маленьких любителей лучшей игры с мячом. Детишкам гарантировано море позитивных эмоций, а папам с мамами — несколько минут отдыха от родительской суеты

— «энгри бердс». Аттракцион-развлечение для всей семьи по мотивам популярнейшей компьютерной игры

— ну и, разумеется, сам матч. Сборная Беларуси впервые в истории принимает венгров на родном поле. И потому команда Игоря Криушенко искренне надеется на поддержку зрителей.

Пауза между таймами будет музыкальной: для гостей ОСК «Брестский» специальный 15-минутный сет приготовила известнейшая отечественная панк-рок группа «Дай дарогу!».

Билеты на поединок по цене от 3 до 7 рублей можно приобрести на сайте Kvitki.by или в точках продаж компании.

Также сегодня с 13.00, а завтра с 10.00 билеты можно купить в кассах арены.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси по художественной гимнастике с медалями вернулась на родину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика