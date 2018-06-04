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Какие плюшки ждут брестчан, которые посетят футбольный матч Беларусь - Венгрия
6 июня, в 20.00, национальная сборная по футболу проведет товарищеский поединок с оппонентами из Венгрии.
Федерация футбола рассказала, какие активности ждут болельщиков, которые придут на матч.
— аквагрим и фотозона. Вы сможете украсить лица в колер любимой команды, а затем запечатлеть себя и друзей на фоне памятного баннера
— фудкорт, напитки и закуски которого порадуют даже требовательных болельщиков, изголодавшихся не только по футболу
— шоу-квиз «Белокрылые» с уникальным набором вопросов, ответить на самые сложные из которых по силам лишь истинным любителям футбола
— skill-challenge. Каждый желающий сможет проверить, насколько он технически подкован в футболе
— батут и воздушная горка для маленьких любителей лучшей игры с мячом. Детишкам гарантировано море позитивных эмоций, а папам с мамами — несколько минут отдыха от родительской суеты
— «энгри бердс». Аттракцион-развлечение для всей семьи по мотивам популярнейшей компьютерной игры
— ну и, разумеется, сам матч. Сборная Беларуси впервые в истории принимает венгров на родном поле. И потому команда Игоря Криушенко искренне надеется на поддержку зрителей.
Пауза между таймами будет музыкальной: для гостей ОСК «Брестский» специальный 15-минутный сет приготовила известнейшая отечественная панк-рок группа «Дай дарогу!».
Билеты на поединок по цене от 3 до 7 рублей можно приобрести
Также сегодня с 13.00, а завтра с 10.00 билеты можно купить в кассах арены.
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Беларусь - Венгрия: подарки для болельщиков.
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