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В Солигорске работает самая передовая в Минской области система видеонаблюдения.
05.06.2018 — Разное | Soligorsk News
23 мая 2018 17:43 3192
В Солигорске работает самая передовая в Минской области система видеонаблюдения.
Журналист газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая изучает работу системы видеонаблюдения в нашей стране. Конечно, больше всего эта система развита в столице. Но и в Минской области видеонаблюдение широко внедряется в правоохранительную сферу. Об этом рассказывает начальник Солигорского РОВД полковник милиции Андрей Русанович.
В Солигорске работает самая передовая в Минской области система видеонаблюдения. «Раньше было трудно идентифицировать личность человека, попавшего в кадр, — не скрывает начальник Солигорского РОВД Андрей Русанович. — Даже если находили нарушителя и предъявляли ему запись с видеокамеры, он говорил: «Это не я, а похожий на меня человек». И не возразишь. Сейчас мы перешли на более качественную технику — мультифокальные камеры. Благодаря им вероятность установления по изображению личности — до 80 процентов.
Таких камер у нас более 20, а в целом по городу с выводом в РОВД — более ста. Всего же в Солигорске работает свыше тысячи видеокамер. На данный момент обсуждается возможность объединить их в единую сеть».
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©Информационный отдел
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23 мая 2018 17:43 3192 В Солигорске работает самая передовая в Минской области...
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