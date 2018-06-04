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В Солигорске работает самая передовая в Минской области система видеонаблюдения.

05.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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23 мая 2018 17:43 3192

В Солигорске работает самая передовая в Минской области система видеонаблюдения.

Автор: Эдуард Кидяев.

Журналист газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая изучает работу системы видеонаблюдения в нашей стране. Конечно, больше всего эта система развита в столице. Но и в Минской области видеонаблюдение широко внедряется в правоохранительную сферу. Об этом рассказывает начальник Солигорского РОВД полковник милиции Андрей Русанович.

В Солигорске работает самая передовая в Минской области система видеонаблюдения.

В Солигорске работает самая передовая в Минской области система видеонаблюдения. «Раньше было трудно идентифицировать личность человека, попавшего в кадр, — не скрывает начальник Солигорского РОВД Андрей Русанович. — Даже если находили нарушителя и предъявляли ему запись с видеокамеры, он говорил: «Это не я, а похожий на меня человек». И не возразишь. Сейчас мы перешли на более качественную технику — мультифокальные камеры. Благодаря им вероятность установления по изображению личности — до 80 процентов.

В Солигорске работает самая передовая в Минской области система видеонаблюдения.

Таких камер у нас более 20, а в целом по городу с выводом в РОВД — более ста. Всего же в Солигорске работает свыше тысячи видеокамер. На данный момент обсуждается возможность объединить их в единую сеть».

В Солигорске работает самая передовая в Минской области система видеонаблюдения.

Полностью с материалом газеты можно ознакомиться здесь.

По информации сайта УВД Миноблисполкома.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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23 мая 2018 17:43 3192 В Солигорске работает самая передовая в Минской области...
 
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