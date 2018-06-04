

В Солигорском районе задержали водителя BMW на поддельных российских номерах. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: autorun.by

Вчера днем в Солигорском районе произошла погоня. BMW 6-Series с выделяющимся московским госномером привлек внимание сотрудников ГАИ. Водитель не остановился по требованию, началось преследование. Автомобилист пытался скрыться, но нарушителя удалось блокировать и остановить. Позже в авто оказались подозрительные госномера.

После остановки водитель отказался выходить из машины и предъявлять документы. В следующий момент он нажал на газ и продолжил скрываться на скорости около 230 км/ч. В результате повторной погони нарушителя удалось задержать.









В ходе досмотра автомобиля в багажнике были найдены четыре пары регистрационных номеров РФ с одинаковой комбинацией цифр. Также было установлено, что на автомобиле установлены поддельные регистрационные номера, а его цвет в техпаспорте не соответствует реальному.





Позже сотрудники выяснили, что водитель ранее решением суда лишен водительских прав на 5 лет. По данному случаю проводится проверка, водитель задержан.