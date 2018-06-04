В армии нашёл друга

Павел КОСТАНЕНКО из Червеня и Александр ФИЛИПОВИЧ из Черновы до того, как ушли в армию, знали друг друга только визуально. Закончили каждый свою школу, Санёк выбрал специальность тракториста-машиниста-водителя, поступив в Смиловичский сельскохозяйственный лицей, а Пашка пошёл учиться на электрогазосварщика в Жодино.



Вот тут уже можно сказать, были заложены первые предпосылки их будущей дружбы. Специальности парней определили род войск, в который их призвали. «Купцы» из Борисова — офицеры, отбирающие призывников на службу в свои части, — просмотрев личные дела Паши и Сани, сказали: «Нам такие нужны!»

Затем наступило 25-го ноября 2016 года. Утро, военкомат, в автобус, и ты солдат!.. И доставил этот автобус обоих в Борисов. Так рядовые КОСТАНЕНКО И ФИЛИПОВИЧ стали солдатами Центра технического обеспечения: Паша танкистом, Саша — мотострелком.

Мало что в жизни мужчин может сильнее проявить характер, способности и человеческие качества, чем армейский курс молодого бойца. Здесь учатся дисциплине и самостоятельности, терпению и уважению, выдержке и сдержанности, справедливости и силе воли, умению постоять за себя и помочь товарищу. Ну, и все мы, конечно, смотрели много фильмов про армию, где пацаны, вчерашние мальчишки, становятся настоящими друзьями и, на радость мамам и школьным учителям, серьёзными взрослыми людьми. Вот точно так же произошло с Сашей и Пашей. Тем более, что они земляки. Хоть Борисов и недалеко, однако Червень и Чернова гораздо ближе друг к другу, как-то притягательнее и душевнее.

Успешно став молодыми бойцами, ребята на 4 месяца отправились по разным учебным школам. Саша — постигать премудрости специальности механика-водителя БМП, а Паша — прямой наводкой в танкисты, то есть учиться на механика-водителя танка Т-72. Вслушайтесь, слова-то какие: «БМП», «Т-72»!.. Как будто дымком повеяло, да? Солярой, пылью, гимнастёркой замасленной… Ну, и все мы, конечно, слышали много песен под гитару, из которых понятно, что БМП – это боевая машина пехоты, многие из которых овеяны легендами за славные и геройские дела в недалёком прошлом.

После учёбы Санёк и Пашка снова попали в один взвод и стали верой и правдой служить Отечеству. И так уж у них повелось, что если один загрустит, ну, по дому там, например, второй всегда поддержит, развеселит. Это очень здорово, когда в армии у тебя есть друг и земляк. Тут хотелось бы ввернуть пару красивых фраз о том, что друг всегда становился плечом к плечу, когда приходилось постоять за себя. Но мы так не скажем, потому что этого не было: часть очень хорошая, небольшая, все ребята дружные. Честно говоря, парни, кажется, даже были не в теме, что такое «дедовщина».

Расскажу лучше про девчонок. Это мой любимый вопрос солдатам-срочникам, дембелям и прызывникам: «У тебя девушка есть?» Наши друзья явились в редакцию без подруг, хотя бывало и наоборот, Например, один расстался с девушкой и… уже нашёл в отпуске новую. Второй тоже расстался, и новую, по его словам, тоже скоро найдёт: «Это не проблема!». А что тогда проблема «Работу найти хорошую, вот что проблема! Самая главная. Но будем искать. Надеемся, повезёт». А как же дружба?.. «Будем общаться, конечно! Может, и не будем вместе работать, но дружба точно останется. Вот, кстати, скоро собираемся встретиться в Червене. Не только вдвоём, но ещё несколько человек из Борисова, кто тоже недавно отслужил. Все наши доармейские друзья остались, с ними тоже общаемся. Но вышло вот так здорово, что в армии нашёлся ещё один друг!»

…Среди строящихся тротуаров и оштукатуриваемых зданий мы как-то нашли тихое и чисто местечко, думали, спокойно пофоткаемся. И тут бегущий мимо пожилой прораб ЖКХ, увидев ребят в форме, начал свои шутки-прибаутки. Суть его речи вкратце такова: хватит сидеть, надо домой быстрей, праздновать дембель! И правда — мамки-то заждались… По домам, ребята!

На снимке: Павел КОСТАНЕНКО и Александр ФИЛИПОВИЧ.

Наталья КОРОЛЬКЕВИЧ. Фото автора