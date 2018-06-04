Первая медицинская помощь утопающему

Человек склонен считать, что с ним никогда не произойдет ничего плохого, что беды случаются с другими. Однако есть ситуации, последствия которых лучше знать заранее. Одной из таких является помощь при утоплении. Как вести себя, если вы пытаетесь помочь утопающему? Чего ни в коем случае нельзя совершать, а что нужно сделать обязательно?

Главной задачей при оказании первой помощи является вытаскивание пострадавшего из воды и вызов «скорой». Последовательность действий при утоплении должна быть такой.

Вызвать «скорую», увидев тонущего человека.

Оценить собственные возможности относительно того, хватит ли собственных сил на то, чтобы добраться до пострадавшего, а также на то, хватит ли их для возвращения с ним на берег. При сомнениях не следует предпринимать попыток спасти тонущего человека. В противном случае может понадобиться спасать вас.

Спасение утопающего исключает ситуацию моментального прыжка в незнакомый водоем. Рисковать собственной жизнью спасатель не должен. Заходите в воду медленно. В случае возникновения такой ситуации на реке, попытайтесь держаться за длинную ветвь или за канат, другой конец должен удерживаться вашим помощником с берега. По возможности заранее определите, где именно лучше вытащить на берег пострадавшего человека.

При нахождении пострадавшего человека в сознании, надо его успокоить, для чего выдерживается определенная дистанция — человек, будучи охваченным паникой, может ненамеренно, повинуясь инстинкту самосохранения, утянуть с собой на дно и того, кто пытается его спасти.

Далее необходимо обхватить утопающего человека так, чтобы он при этом не сковывал ваших движений и не цеплялся ногами и руками за вас. Для этого его нужно подхватить под мышки, повернув спиной к себе — так будет удобно плыть к берегу. Единственное, о чем нужно позаботиться — это о положении головы пострадавшего над поверхностью воды.

В случае остановки дыхания требуется вдохнуть пострадавшему воздух несколько раз, находясь в воде (делается это только если вы находитесь уже на небольшой глубине и есть возможность встать — важна каждая минута, потому дожидаться попадания на берег для этого не стоит).

Осмотрите пострадавшего. Важным действием является освобождение от воды и тины полости рта: в рот вводится палец, предварительно обмотанный тканью. При крепком сжатии рта нужно его разжать, используя твердый предмет.

Затем необходимо перевернуть пострадавшего на живот и уложить на колено так, чтобы его голова была свешена вниз. Это позволит удалить воду. Действие спасателя предусматривает надавливание при этом на ребра и спину пострадавшего.

Далее делается искусственное дыхание. Для этого зажимается нос пострадавшего, вы делаете вдох и вдуваете воздух в его рот. В данном случае произойдет наполнение грудной клетки воздухом, уже после этого пострадавший сможет выдохнуть.

Выполнять искусственное дыхание необходимо до 18 раз в минуту либо раз в каждые 4 секунды.

При отсутствующих сердечных сокращениях действия искусственного дыхания необходимо комбинировать с непрямым массажем сердца. Поверхность, на которой находится пострадавший, должна быть твердой, вам же нужно занять позицию слева от него. Далее свои кисти рук нужно уложить друг на друга в области сердца пострадавшего, выполняя сильные надавливания (50-60 нажимов/мин.). При комбинированном подходе в комплексе с искусственным дыханием выполняется около 5 надавливаний на область сердца, затем — вдыхание в легкие воздуха.

При возвращении пострадавшего в сознание помощь «скорой» все также может потребоваться, потому, как не исключается риск повторной остановки сердца.

Согрейте пострадавшего. Если есть такая возможность, укутайте его в одеяло, дайте сладкий горячий чай.

Также показаны к применению в этой ситуации препараты для дыхательной системы (кофеин либо камфора подкожно, на ватке подносится к носу нашатырный спирт).

Следует особо отметить самую распространенную причину, по которой тонут люди — это алкогольное опьянение. При употреблении «горячительного» не стоит вообще лезть в воду.

Андрей ПРОХОРЕНКО,

главный врач

УЗ «Червенская ЦРБ»