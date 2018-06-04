К купальному сезону готовы

В соответствии с требованиями решения Червенского райисполкома комиссией под руководством заместителя председателя райисполкома Аллы Шахотько с участием представителей районного Центра гигиены и эпидемиологии, природоохранной службы, жилищно-коммунального хозяйства и других заинтересованных, состоялась проверка готовности трех зон массового отдыха на водных объектах Червенского района.

К открытию купального сезона на пляже «Натальевск» в Червене проведена очистка дна акватории, обновлен песок, установлен дополнительный теневой навес, на новое место установлен общественный туалет. Уже с 1 мая функционирует сезонный спасательный пост ОСВОД.

В полный порядок приведены зоны отдыха на участках реки Волма, расположенные на территории санатория «Волма» в поселке Озерный и в городском поселке Смиловичи в районе валяльно-войлочной фабрики. Пляжи оборудованы беседками, теневыми навесами, кабинами для переодевания, установлены контейнеры и урны для сбора мусора.

Червенским районным центром гигиены и эпидемиологии для профилактики клещевых инфекций проведена акарицидная обработка территорий пляжей. До начала купального сезона на всех установленных зонах купания проведены лабораторные исследования качества воды на соответствие санитарным нормам.

Все перечисленные зоны массового отдыха у воды приняты комиссией в эксплуатацию, а организациям, закрепленным за ними, выданы технические паспорта.

Уважаемые граждане, отдыхая у воды, помните о безопасности и соблюдении личной гигиены!

Наталия Свядыш, и.о. главного врача ГУ «Червенский РЦГиЭ»