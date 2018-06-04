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К купальному сезону готовы
05.06.2018 — Разное | Раёны весник
В соответствии с требованиями решения Червенского райисполкома комиссией под руководством заместителя председателя райисполкома Аллы Шахотько с участием представителей районного Центра гигиены и эпидемиологии, природоохранной службы, жилищно-коммунального хозяйства и других заинтересованных, состоялась проверка готовности трех зон массового отдыха на водных объектах Червенского района.
К открытию купального сезона на пляже «Натальевск» в Червене проведена очистка дна акватории, обновлен песок, установлен дополнительный теневой навес, на новое место установлен общественный туалет. Уже с 1 мая функционирует сезонный спасательный пост ОСВОД.
Наталия Свядыш, и.о. главного врача ГУ «Червенский РЦГиЭ»
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В соответствии с требованиями решения Червенского райисполкома комиссией под руководством заместителя председателя райисполкома Аллы Шахотько с участием...
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