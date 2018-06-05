Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами извержения вулкана в Гватемале
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Гватемалы Джимми Моралесу в связи с многочисленными жертвами в результате извержения вулкана Фуэго в городе Сан-Мигель-Лос-Лотес. Об этом сообщили в
«От имени белорусского народа и себя лично позвольте выразить искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелать скорейшего выздоровления потерпевшим, а также передать вам и всему народу Гватемалы слова поддержки в тяжелое для страны время», — говорится в соболезновании.