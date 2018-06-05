Apple презентовала новую операционную систему для мобильных устройств

hotimsk

Компания Apple презентовала новую операционную систему iOS 12 для мобильных устройств. Презентация состоялась одновременно с конференцией Worldwide Developers Conference. Главной особенностью новой операционной системы является высокая производительность. Новая версия может работать на разных смартфонах вплоть до iPhone 5s и планшетах iPad mini 2 и iPad Air.

IOS 12 имеет более мощную по сравнению с предыдущими версиями систему отслеживания пространства в AR-приложениях. Она также умеет группировать уведомления, посылаемые одним приложением. Разработчики добавили в операционную систему специальное приложение, которое способно фиксировать время работы других программ и ограничивать его.

Изменения внесены и в Animoji — у нее появилась функция распознавания высунутого языка. Новый подраздел Memoji дает пользователям дополнительные возможности

Apple презентовала новую операционную систему для мобильных устройствApple презентовала новую операционную систему для мобильных устройствApple презентовала новую операционную систему для мобильных устройствApple презентовала новую операционную систему для мобильных устройствApple презентовала новую операционную систему для мобильных устройств (Пока оценок нет)
Загрузка...
Просмотров: 8