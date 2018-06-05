Китайские ученые разработали сгибаемые аккумуляторы

Китайские ученые заявили о разработке сгибаемых литий-серных аккумуляторов, предназначенных для гибкой интеллектуальной электроники.

В отличие от традиционных батарей, изготовляемых путем заливки жидких электролитов в твердые электроды, в новых батареях электролиты помещаются в ультратонкие металлические пластины, формирующие 3D-сети.

«Благодаря этой технологии электролиты не выпадут из сетей, как бы Вы ни сгибали и ни скручивали гибкие материалы», — пояснил исследователь из Даляньского института химической физики при Академии наук Китая Чжан Хунчжан.

По его словам, сгибаемая батарея, созданная на основе новой технологии, может повысить первоначальную удельную разрядную емкость до 1600 mAh, что в пять раз больше, чем у большинства литиевых батарей, доступных на рынке. Чжан Хунчжан отметил, что новые аккумуляторы более стабильны и упруги, хорошо сохраняют заряд при сгибании и скручивании.

«Такие батареи легкие и имеют высокую плотность энергии. Они экономически эффективны с производственной точки зрения и имеют перспективы массового производства», — считает исследователь.

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