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Тридцать лет помнит свет. Футбольное олимпийское золото - как это было

05.06.2018 12:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Тридцать лет помнит свет. Футбольное олимпийское золото - как это было
АиФ

Тридцать лет помнит свет. Футбольное олимпийское золото - как это было
Фото из личного архива

 

В год 30-летия триумфа воспоминаниями для «АиФ» поделился легендарный полузащитник той сборной и вильнюсского «Жальгириса» Арминас Нарбековас.

- Арминас Андреевич, это было недавно, это было давно...

- Три десятилетия как один миг, но те памятные события столь ярки, что все было словно вчера.

- Основным фактором успехов «Жальгириса» конца 80-х Вы некогда называли национальный состав. Команда состояла из близких друг другу ментально литовских футболистов. Что тогда кроется за успехом сборной СССР, ведь в нее входили представители 8 национальностей (!).

- Главный фактор нашего успеха – крепкая личная дружба. Это то, чего сегодня не достает большинству команд. Ну и мечта у нас была одна на всех.

- Перед финалом не нагнетались страсти в плане результата любой ценой?

- Бывают моменты, когда слова излишни. Такая задача не озвучивалась, хотя в глубине души каждый понимал, чего все ждут. Понимал и разделял. Как говорится – сейчас или никогда.

- На олимпиаде Вы провели все шесть игр и забили два мяча, в т.ч. итальянцам в полуфинале. Однако удивляет, что несмотря на Ваше умение исполнять стандарты, на поле это делали другие. Почему?

- Решение принимал главный тренер. В нашей команде собралось много прекрасных исполнителей, способных поразить ворота соперников.

- История о том, как Бышовец в разгар отборочного цикла застукал Вас с бокалом пива и отстранил от игр, стала притчей во языцех. Может все-таки это не нелепая случайность?

- Да нет! Тот курьезный случай реально мог лишить меня Олимпиады. Во время зарубежного турнира на ужине в гостинице был шведский стол. Я поставил тарелку и отошел. Вернувшись обнаружил у своего блюда чей-то бокал пива. Ситуация безобидная, но Анатолий Бышовец счел меня нарушителем режима и остальные отборочные игры прошли без моего участия. Благо, перед самой олимпиадой меня вернули в состав. Ну а на банкете после финала мы вспомнили тот злополучный бокал. Разобрались!

- Судачат еще од одном курьезе. По окончании 1-го экстратайма финала Гела Кеташвили выпал из реальности и кричал на поле «Ура! Мы – чемпионы!»…

- Был такой забавный эпизод. Гела забыл про второй экстратайм. Представляете, каким было напряжение!

- Жизнь разбросала олимпийцев по миру. Большинство, включая Вас, стали тренерами. Контактируете с кем-либо?

- Безусловно! С Владимиром Лютым, Алексеем Чередником, Алексеем Михайличенко, Игорем Добровольским, Алексеем Прудниковым, да и не только ними, всегда на связи.

- Если бы появилась возможность собрать ту олимпийскую сборную и организовать выставочный матч, готовы выйти в составе?

- Конечно! И в плане мотивации и спортивной формы.

- Через неделю стартует чемпионат мира по футболу. Поедете?

- Не знаю. Пока в раздумьях.

Тридцать лет помнит свет. Футбольное олимпийское золото - как это было
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- Спрогнозируйте призовую тройку мундиаля.

- Германия, Испания, Португалия.

- Художественный фильм «Движение вверх» о баскетбольном олимпийском финале СССР-США произвел фурор. Как относитесь к идее экранизации Вашего олимпийского триумфа, ведь он тоже драматичен?

- Было бы здорово! Возможно такую идею тоже реализуют.

- Спасибо! Учитывая открытую Вами собственную футбольную Академию, ждем вундеркиндов под стать Арминасу Нарбековасу!

- Будем очень стараться!

Беседовал Владимир Сиверин, фото из архива А.Нарбековаса

Справка АиФ:

Арминас Андреевич Нарбековас. Родился 28 января 1965 г. в г.Гаргждай (Литовская ССР). Олимпийский чемпион, бронзовый призёр чемпионата СССР, трехкратный чемпион Австрии, двукратный обладатель Кубка и суперкубка Австрии, чемпион Универсиады, лучший литовский футболист последнего полувека (в списке УЕФА Golden player). Отпечаток стопы Нарбековаса находится на специальной пластине перед зданием администрации г.Гаргждая.

 
 
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