Слуцкий Вин Дизель. Правила ЗОЖ чемпиона в нескольких видах спорта



Владимир Девятков во время тренировки

Слуцкий спортсмен Владимир Девятков рассказал «Кур'еру», каких усилий стоит держать себя в форме, в чём его преимущества перед ровесниками, которые не занимаются спортом, и почему он мечтает стать чемпионом по бодибилдингу.

Владимир Девятков занимается спортом с пяти лет. В детстве любил играть в футбол, подростком увлёкся лёгкой атлетикой. Даже выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

В армии (он служил в спецназе) научился рукопашному бою. Выступал на соревнованиях по этому виду спорта и тоже стал КМС.

После травмы на шее (получил во время боя) и на ноге (получил во время бега) заинтересовался бодибилдингом. Первым его тренером стал Юрий Пранович, который подготовил более 50 мастеров спорта.

В свободное время случчанин играет в бильярд и участвует в соревнованиях по этой игре. Не раз становился чемпионом Слуцка.

Тренировки через день

Владимир тренируется по 1,5−2 часа четыре раза в неделю, то есть через день. Занимается либо в тренажёрном зале «Адреналин», либо в клубе «Силач».

В выходные ездит в Минск в спортивный зал к тренеру Александру Козлову, судье высшей категории, мастеру спорта и победителю чемпионатов Беларуси.

Каждое занятие — новая программа. В один день Владимир тренирует грудь и бицепсы, в другой — спину и трицепсы, в третий — ноги. Программу тренировок он согласовывает со своим тренером, а для своих подопечных расписывает сам.

Если он готовится к соревнованиям или готовит другого спортсмена, то тренировки проходят в более строгом режиме. Например, с 24 января по 17 апреля Владимир тренировал случчанина Алексея Якубовича к чемпионату Беларуси по бодибилдингу.

За несколько недель до турнира они занимались пять раз в неделю без отдыха, за десять дней — ежедневно.

В этот период молодые люди вообще не ели сладкого и нигде не развлекались, чтобы не нарушить режим дня. Они придерживались строгой диеты: не употребля­ли ни соли, ни сахара. В день съедали 130−150 граммов углеводов, когда в обычное время без соревнований — 350.

«Фастфуд из МакДака — любимая еда культуристов. После соревнований мы заехали туда и серьёзно поели. Взяли на двоих несколько „Биг-Маков“, гамбургеров, картошку фри, мороженое и газированные напитки. Но так мы делаем 1−2 раза в год и только после соревнований», — рассказывает Владимир.

Распорядок дня и питание

Владимир просыпается в 7−7.30, а спать ложится около полуночи. За день у него пять приёмов пищи.

На завтрак — злаковые каши (например, овсяная), в которые он добавляет фрукты или ягоды: банан или голубику. Иногда может дополнить утренний приём пищи тремя варёными яйцами.

— злаковые каши (например, овсяная), в которые он добавляет фрукты или ягоды: банан или голубику. Иногда может дополнить утренний приём пищи тремя варёными яйцами. Через два-три часа после завтрака Владимир перекусывает рисом и филе или протеином и фруктами — яблоками, бананами, киви или грейпфрутом.

после завтрака Владимир перекусывает рисом и филе или протеином и фруктами — яблоками, бананами, киви или грейпфрутом. На обед ест гречневую кашу, овощной салат и куриное филе. Потом снова перекусывает фруктами, салатом или протеином.

ест гречневую кашу, овощной салат и куриное филе. Потом снова перекусывает фруктами, салатом или протеином. На вечер — рис или гречка с рыбой.

— рис или гречка с рыбой. Перед сном — порция протеина.

Владимир без угрызения совести может съесть кусочек торта или несколько шоколадных конфет, если не готовится к спортивным соревнованиям. Вредных привычек не имеет: не пьёт и не курит.

«В день выпиваю около трёх литров воды. Надо пить столько, сколько можешь. Нет смысла насиловать себя и свой организм».

Мотивация и кумиры

Владимир никогда не ищет причин, чтобы перенести тренировки на завтра или послезавтра. «Даже если я вернулся из Москвы в 23 часа, всё равно иду тренироваться в тренажёрный зал», — говорит он.

Владимира мотивирует заниматься спортом то, что он может сделать из себя физически крепкого и красивого человека, которым будут восхищаться и ставить в пример. Он понимает, что не зря тратит время на спорт, когда в зал приходит человек и говорит: «Хочу стать сильным и похожим на вас».

«Я не всегда хожу на тренировки с куражом. Когда есть травмы, это тяжело, ведь с возрастом наше здоровье регрессирует. Травмы накапливаются, лечить всё сложнее», — говорит Владимир.

Владимир вырос на фильмах, в которых играли Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дамм, Арнольд Шварценеггер. Сейчас у случчанина в кумирах спортсмены Флекс Уиллер, Декстер Джексон и Ронни Коулмэн.

«У Ронни в спине восемь титановых болтов, он плохо двигается. Когда у него спросили, о чём жалеет, ответил, что на одном турнире присел с весом 365 кг всего два раза, хотя мог как минимум ещё раз. Тренироваться надо, не преувеличивая свои возможности», — говорит Владимир.

Самого Владимира часто сравнивают с Дмитрием Нагиевым, Вин Дизелем, Денисом Майдановым и Брюсом Уиллисом.

О молодёжи и ЗОЖ в Слуцке

Спортсмен рассказывает, что за последние два-три года увеличилось число молодёжи, которая увлекается спортом, особенно девушек, потому что они хотят выглядеть хорошо и носить облегающую одежду.

«Кроме этого, появилось много мотивирующих роликов в интернете, открылись фитнес-центры. Правда, в Слуцке хорошего фитнес-центра не хватает. Мало тренеров-профессионалов», — отмечает Владимир.

Планы на будущее

Владимир Девятков мечтает стать чемпионом Беларуси по бодибилдингу.

«Я становился победителем республиканских соревнований по бильярду, рукопашному бою, лёгкой атлетике, а вот по бодибилдингу ещё нет. Надо стремиться», — делится планами спортсмен.