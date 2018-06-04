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Слуцкий Вин Дизель. Правила ЗОЖ чемпиона в нескольких видах спорта
05.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Слуцкий спортсмен Владимир Девятков рассказал «Кур'еру», каких усилий стоит держать себя в форме, в чём его преимущества перед ровесниками, которые не занимаются спортом, и почему он мечтает стать чемпионом по бодибилдингу.
Владимир Девятков занимается спортом с пяти лет. В детстве любил играть в футбол, подростком увлёкся лёгкой атлетикой. Даже выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
В армии (он служил в спецназе) научился рукопашному бою. Выступал на соревнованиях по этому виду спорта и тоже стал КМС.
После травмы на шее (получил во время боя) и на ноге (получил во время бега) заинтересовался бодибилдингом. Первым его тренером стал Юрий Пранович, который подготовил более 50 мастеров спорта.
В свободное время случчанин играет в бильярд и участвует в соревнованиях по этой игре. Не раз становился чемпионом Слуцка.
Тренировки через день
Владимир тренируется по 1,5−2 часа четыре раза в неделю, то есть через день. Занимается либо в тренажёрном зале «Адреналин», либо в клубе «Силач».
В выходные ездит в Минск в спортивный зал к тренеру Александру Козлову, судье высшей категории, мастеру спорта и победителю чемпионатов Беларуси.
Каждое занятие — новая программа. В один день Владимир тренирует грудь и бицепсы, в другой — спину и трицепсы, в третий — ноги. Программу тренировок он согласовывает со своим тренером, а для своих подопечных расписывает сам.
Если он готовится к соревнованиям или готовит другого спортсмена, то тренировки проходят в более строгом режиме. Например, с 24 января по 17 апреля Владимир тренировал случчанина Алексея Якубовича к чемпионату Беларуси по бодибилдингу.
За несколько недель до турнира они занимались пять раз в неделю без отдыха, за десять дней — ежедневно.
В этот период молодые люди вообще не ели сладкого и нигде не развлекались, чтобы не нарушить режим дня. Они придерживались строгой диеты: не употребляли ни соли, ни сахара. В день съедали 130−150 граммов углеводов, когда в обычное время без соревнований — 350.
«Фастфуд из МакДака — любимая еда культуристов. После соревнований мы заехали туда и серьёзно поели. Взяли на двоих несколько „Биг-Маков“, гамбургеров, картошку фри, мороженое и газированные напитки. Но так мы делаем 1−2 раза в год и только после соревнований», — рассказывает Владимир.
Распорядок дня и питание
Владимир просыпается в 7−7.30, а спать ложится около полуночи. За день у него пять приёмов пищи.
Владимир без угрызения совести может съесть кусочек торта или несколько шоколадных конфет, если не готовится к спортивным соревнованиям. Вредных привычек не имеет: не пьёт и не курит.
«В день выпиваю около трёх литров воды. Надо пить столько, сколько можешь. Нет смысла насиловать себя и свой организм».
Мотивация и кумиры
Владимир никогда не ищет причин, чтобы перенести тренировки на завтра или послезавтра. «Даже если я вернулся из Москвы в 23 часа, всё равно иду тренироваться в тренажёрный зал», — говорит он.
Владимира мотивирует заниматься спортом то, что он может сделать из себя физически крепкого и красивого человека, которым будут восхищаться и ставить в пример. Он понимает, что не зря тратит время на спорт, когда в зал приходит человек и говорит: «Хочу стать сильным и похожим на вас».
«Я не всегда хожу на тренировки с куражом. Когда есть травмы, это тяжело, ведь с возрастом наше здоровье регрессирует. Травмы накапливаются, лечить всё сложнее», — говорит Владимир.
Владимир вырос на фильмах, в которых играли Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дамм, Арнольд Шварценеггер. Сейчас у случчанина в кумирах спортсмены Флекс Уиллер, Декстер Джексон и Ронни Коулмэн.
«У Ронни в спине восемь титановых болтов, он плохо двигается. Когда у него спросили, о чём жалеет, ответил, что на одном турнире присел с весом 365 кг всего два раза, хотя мог как минимум ещё раз. Тренироваться надо, не преувеличивая свои возможности», — говорит Владимир.
Самого Владимира часто сравнивают с Дмитрием Нагиевым, Вин Дизелем, Денисом Майдановым и Брюсом Уиллисом.
О молодёжи и ЗОЖ в Слуцке
Спортсмен рассказывает, что за последние два-три года увеличилось число молодёжи, которая увлекается спортом, особенно девушек, потому что они хотят выглядеть хорошо и носить облегающую одежду.
«Кроме этого, появилось много мотивирующих роликов в интернете, открылись фитнес-центры. Правда, в Слуцке хорошего фитнес-центра не хватает. Мало тренеров-профессионалов», — отмечает Владимир.
Планы на будущее
Владимир Девятков мечтает стать чемпионом Беларуси по бодибилдингу.
«Я становился победителем республиканских соревнований по бильярду, рукопашному бою, лёгкой атлетике, а вот по бодибилдингу ещё нет. Надо стремиться», — делится планами спортсмен.
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