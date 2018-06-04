Моя работа. Бухгалтер: заработать можно, но только смотря где



Бухгалтер Екатерина работает на несколько частных фирм. Фото: Елена Бадьина

Случчанка Екатерина работает бухгалтером около пяти лет. До этого была экономистом. Сменила несколько мест: бухгалтера на промышленном предприятии, в бюджетной и частных организациях. Она рассказала, чем отличается работа бухгалтера на промышленном предприятии и в небольшой организации, почему выгоднее работать на себя.

После школы Екатерина выучилась на бухгалтера, потому что думала, что бухгалтерия есть на каждом предприятии и заработок будет всегда. Во время учёбы подрабатывала специалистом экономической службы этого же вуза. Платили немного, но стабильно. После выхода из декретного отпуска нашла более оплачиваемую работу на предприятии.

Особенности работы на большом производстве

«На большом предприятии бухгалтер обычно ведёт одно направление: кассу, или командировки, или зарплаты. Я бралась за разные для практики, хотя за переработку мне не платили. Со временем мне доверили разные участки: кассу, выдачу, учёт, банк, командировочные расходы, аренду.

Я наваливала ответственность на себя за несколько операций, потому что хотела научиться. Считала, что за границей за опыт платят, а здесь — научусь бесплатно. Хотела стать крутым бухгалтером.

В бухгалтерии на предприятии нет размеренной работы, всегда суматоха, возникают неожиданные задания. То внеплановая командировка, то закупка запчастей, то не перевели средства за поставки, то сломалось что-нибудь. Многие вопросы решаются в последнюю минуту, и всё завязано на бухгалтерии.

Первое, чему учили опытные коллеги, — не спешить, аккуратно составлять ведомости, видеть за цифрами конкретные операции.

Бухгалтеры в отделах взаимосвязаны: каждый вводит определённые показатели, от которых зависит решение руководителя.

Бухгалтер первым видит показатели работы предприятия и слабые места. Чтобы устранить пробелы, группируешь данные, общаешься со специалистами, подключаешь другие службы. Бухгалтерия на предприятии — интересная и важная служба. Всю рутинную работу выполняют компьютеры, требуется правильно ввести данные и задать программу. Но это трудно сделать, если не знать технологию производства, а сидеть в офисе и списывать «с бумажек».

Два месяца спала по три часа в сутки

О смене работы задумалась, когда после развода осталась одна с ребёнком. От знакомых услышала, что крупная слуцкая организация ищет главного бухгалтера, зарплата предлагалась на 30% больше, чем раньше. Было страшно немного, но решила: «Справлюсь! Новая работа поможет отвлечься от личных переживаний».

Первое время было тяжело, потому что осваивала много новых позиций, но интересно.

Сделала вывод, что в бюджетной сфере более строгий подход к отчётности, должно сходиться всё до копейки.

Чтобы вникнуть в специ­фику учёта, два месяца спала по три часа в сутки. Помогали даже родители, которые вместе со мной ночами составляли книги учёта.

Работа забирала все силы и время. Через год такого напряжения у меня упало зрение. Решила, что нужно пробовать работать на себя, чтобы самой определять объём работы.

Работа на частника

Для начала нашла два предприятия, которым требовался бухгалтер. У них было мало операций, поэтому я работала не каждый день, по несколько часов. Для опытного бухгалтера эта работа несложная. Один раз в квартал подготовить документы для уплаты налогов, страховое свидетельство. И раз в год — данные по работникам в ФСЗН.

Сейчас работаю дома по гражданско-правовым договорам с частниками. У меня остаётся больше времени для себя, для воспитания дочери.

Сколько можно заработать

Получаю в зависимости от требований заказчика. Например, выполнить учёт по упрощённой системе налогообложения стоит 50−100 $. Вести полную систему налогообложения с помощником стоит от 150 $ на стадии открытия фирмы. Возрастает оборот — увеличивается зарплата. Вести фирму с хорошим оборотом можно за $ 400. Сейчас зарабатываю $ 350.

Подруга ведёт 13 ипэшников и зарабатывает $ 1000−1200.

В работе самое главное — аккуратно и внимательно составлять документы. Ошибся в учёте — штраф.

Если считаешь налог, то чем крупнее сумма сделки, тем больше штраф за нарушение сроков подачи. Штраф выставляется на предприятие, а оплата возлагается на виновных лиц. Я платила только однажды — 10 рублей за день просрочки.

С момента окончания университета прошло 11 лет. Часть сокурсников работает бухгалтерами на предприятиях, в крупных логистических фирмах. Плюс этой работы, по их словам, в том, что, как правило, молодой коллектив, больше возможностей для общения. Некоторые коллеги ушли в частный бизнес, ведут учёт по десятку фирм сразу, хорошо зарабатывают: обзавелись машинами, квартирами. Их пример вдохновляет. Я живу с дочерью в общежитии, собираю деньги на дом.

Сложности работы бухгалтером

Самое сложное в работе бухгалтера — сосредоточиться. В состоянии повышенной концентрации, бывает, находишься до восьми часов подряд. Для тренировки памяти и внимания дома делаю упражнения, разгадываю кроссворды.

Совершить ошибку можно по неопытности или из-за спешки, но она всё равно всплывёт.

Я сталкивалась со случаями недостачи, которые на предприятии «прячут» годами. Коллеги говорили: «Это тянется 10 лет, если хочешь — поднимай, разбирайся». Грамотный бухгалтер при проверке за несколько дней найдёт, где возникла ошибка.

Больше всего уставала, когда нужно было сделать документы с ходу, быстро.

Я предпочитаю потратить больше времени, но разобраться. У нас до сих пор существует перекрёстная документация: один печатает банковские документы, а второй вносит в базу. Из-за этого возникают ошибки, начинаются сверки, потеря времени и трата нервов.

Изменения в законодательстве нужно отслеживать чуть ли не каждый день. Для этого смотрю правовые порталы, читаю специализированные журналы.

Что нравится в работе

Мне нравится, когда после напряжённой работы все документы готовы, при сдаче нет претензий. Тогда чувствуешь спокойствие и удовлетворение. Я люблю это состояние, а если ещё и поблагодарят — вдвойне приятно.

Проработав десять лет в профессии, не назову бухгалтерию скучной наукой. Да, есть общие правила и принципы, используемые всеми, но свои подходы вырабатывает каждый специалист. Постоянное совершенствование и обучение считаю залогом успеха".