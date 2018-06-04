Башкирская семья хранила дома Уголовный кодекс РСФСР на арабском языке, думая, что это Коран

Семья Зинатуллиных из Башкортостана в течение нескольких десятков лет хранила дома книгу на арабском языке. По их убеждению, это был Коран.



Однако недавно выяснилось, что книга представляет собой свод правил вовсе не религиозного характера. Это была вторая редакция Уголовного кодекса РСФСР на арабском языке, изданная в 1926 году.

Узнав об этом, семья решила передать издание в музей МВД.

