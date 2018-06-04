​Беларусь и Вологодская область могут разработать новые совместные производства

Об этом сегодня шла речь на встрече нашего Президента с губернатором этого российского региона.

Делегация прибыла в Минск с пакетом предложений. Один из основных проектов – «Союзный трактор». В Вологодской области с конвейера уже сошли более 6,5 тысяч сельхозмашин – это пример успешной кооперации. Сейчас каждый третий колёсный трактор в России производится именно в Череповце, на совместном с белорусами предприятии. Александр Лукашенко и Олег Кувшинников сегодня обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.

Утром, по традиции, гости возложили венки к монументу на площади Победы. Наша страна для Вологодской области – главный внешнеторговый партнёр. За прошлый год товарооборот увеличился более чем на 60 процентов.