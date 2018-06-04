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Пожар на ферме в Борисовском районе: 18 телят погибли
На местной ферме в деревне Малая Ухолода Борисовского района погибли 18 телят, ещё 16 голов крупного рогатого скота и четырёх телят удалось спасти.
Возгорание произошло в соломенной подстилке. Специалисты пытаются установить все обстоятельства произошедшего и причину возгорания. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.
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Ещё 16 голов крупного рогатого скота и четырёх телят удалось спасти.
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