Дикая природа наступает: лоси и медведи потянулись в белорусские города

Лоси, медведи и лисы становятся частыми гостями в белорусских городах. Почему лесные звери стремятся к цивилизации и как вести себя при встрече с ними, узнала корреспондент телеканал «МИР 24» Полина Срибненко.

Этого косолапого не пугает даже шумная дорога. Животное устроило пробежку вдоль оживленной трассы.

За последнюю неделю медведей видели вблизи города трижды. Необычные визиты диких зверей участились, говорят специалисты.

«Сейчас, может быть, происходят какие-то процессы адаптации медведей. Точно так же, как птицы адаптируются в городе, млекопитающие. У них вырабатываются реакции, которые закрепляются на генетическом уровне. Передаются с поведением, обучаются животные», – пояснила ведущий научный сотрудник центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Ирина Соловей.

Отловом диких животных в городе занимаются МЧС и ветеринарная служба. Особо крупных гостей перевозят на спецтранспорте.

«В такое время чаще всего это лоси. С ними самая большая проблема. Они очень большие. Попадая в город, они испытывают стресс, они теряются», – отметила директор ветеринарной службы Тамара Цариковская.

Растерялся и этот сохатый . Несколько дней назад лося в городе заметили сотрудники ГАИ. Он бежал вдоль дороги, а затем забрел на территорию детского сада. Там его и поймали.

Чаще диких зверей после обследования отвозят обратно в лес, но не этого лося. В город он возвращался трижды. Видимо, отчаянно хотел стать горожанином. За настойчивость получил прописку в Минском зоопарке.

«Подсадили к нему козу. И вместе с козой он начал потихоньку адаптироваться. Начал кушать ветки и сено. Кто едет в лес из наших сотрудников, обязательно набираем ему грибы», – рассказала методист минского зоопарка Наталья Мыслейко.

По мнению специалистов, не звери идут в город, а город становится ближе к животным. Строятся дороги, расширяются населенные пункты. В этом году изучили миграционные коридоры лесных обитателей и создали экологическую сеть. Эти данные будут учитывать при строительстве дорог. Изменят и подход к проблеме.

«Возможно, мы будем пересматривать вопросы, связанные с иммобилизацией диких животных, переселением их. Будем разрабатывать какую-то схему. Но пока это вопросы, которые требуют детального анализа», – считает консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова.