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Бензин в России подорожает в 1,5 раза. Беларусь пойдет следом?

05.06.2018 12:40 — Разное | Myfin  
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Бензин в России подорожает в 1,5 раза. Беларусь пойдет следом?
фото: youtube.com

В этой связи ожидается отмена к 2024 году экспортных пошлин на нефть и одновременно повышение налога на добычу полезных ископаемых.

В результате выравняются внутренние и мировые цены на автомобильное топливо.

В «Роснефти» прогнозируют, что розничные цены на бензин в России вырастут в 1,5 раза и более.

Необходимость поэтапного завершения налогового маневра в 2019-2024 годах одобрили российские Минэнерго, Минфин и Минэкономразвития, сообщает РБК.

В начале июня в России средняя цена литра бензина марки Аи-92 составляет 41,70 российского рубля (около 1,35 белорусского рубля), Аи-95 – 44,53 (1,44 белорусского), дизельного топлива – 44,55 (1,44).

Если цены со временем вырастут в полтора раза, то стоимость бензина к 2024 году будет соответственно 62,55, 66,80 и 66,83 российского рубля.

В «Роснефти» при этом отмечают, что компания поддерживает временное снижение ставки акцизов, предложенное российским правительством.

В Беларуси, как заявил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, также ожидается, что автомобильное топливо подорожает – с учетом мировых цен на нефть.

По его словам, при стоимости 80 долларов за баррель нефти паритетная цена в условиях внутреннего рынка на 92-й и 95-й бензин составит от 80 до 85 центов за 1 литр.

Игорь Ляшенко подчеркнул, что повышение цен будет идти синхронно с Россией и ожидается рост практически на 24%.

 
 
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В Роснефти прогнозируют, что розничные цены на бензин в России вырастут в 1,5 раза и более.
 
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