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В Саудовской Аравии женщинам впервые выдали водительские удостоверения
Известно, что у первых в королевстве автомобилисток уже были международные права – теперь они обменяли их на национальные.
Указ, который позволил женщинам управлять транспортом, король подписал в сентябре. Тогда в Саудовской Аравии открылись автошколы. Но официально женщины впервые выедут на дорогу только 24 июня. Этот момент саудовские автомобилистки считают историческим.
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Известно, что у первых в королевстве автомобилисток уже были международные права – теперь они обменяли их на национальные.
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