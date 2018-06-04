В Саудовской Аравии женщинам впервые выдали водительские удостоверения

Известно, что у первых в королевстве автомобилисток уже были международные права – теперь они обменяли их на национальные.

Указ, который позволил женщинам управлять транспортом, король подписал в сентябре. Тогда в Саудовской Аравии открылись автошколы. Но официально женщины впервые выедут на дорогу только 24 июня. Этот момент саудовские автомобилистки считают историческим.