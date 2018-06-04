|
Названы десять самых производительных Android-смартфонов в мире
Создатели популярного бенчмарка AnTuTu назвали десять самых производительных Android-смартфонов за май нынешнего года. Об этом
Десятое, девятое и восьмое места заняли смартфоны с процессором Kirin 970 —
Напомним: топовый Huawe Mate 10 Pro может похвастаться сдвоенной основной камерой Leica, искусственным интеллектом для лучших фото, а также аккумулятором на 4000 мАч. Благодаря этому от одного заряда гаджет работает около двух суток.
Седьмая строчка принадлежит игровому аппарату
К особенностям Mi Mix 2S относится керамический корпус, сдвоенная основная камера (эксперты DxOmark назвали качество ее снимков аналогичным iPhone X) с искусственным интеллектом и 6-дюймовый дисплей.
Пятая и четвертая позиции соответственно относятся к
Главная особенность Galaxy S9 и S9+ кроме вытянутых AMOLED-экранов и мощной «начинки» заключается в основной камере с изменяющейся диафрагмой. По задумке производителя это помогает лучше снимать в условиях с сложным освещением.
Третье и второе места принадлежат смартфонам, которые пока сложно приобрести в Беларуси —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство аппаратов работают на процессоре Snapdragon 845.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)