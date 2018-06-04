Беларусь и Вологодская область могут разработать новые совместные производства в интересах всей России.
Об этом Александр Лукашенко заявил 5 июня на встрече с губернатором этого российского региона Олегом Кувшинниковым.
"Мы готовы вместе работать, только так, чтобы и вы были заинтересованы в этом. Думаю, у нас хороший опыт. Мы можем создать не только совместные предприятия, но и с нуля разработать производства, которые нужны будут не только на Вологодчине, но во всей России, в Беларуси. Поэтому очень хорошо, что вы приехали в это время в Беларусь", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
По словам президента, Беларусь и Вологодская область могут реализовать успешные проекты как по производству техники, так и в сельском хозяйстве. "Я информирован о заинтересованности Вологодчины сотрудничать с Беларусью. Мне кажется, что мы можем "склеить" что-то хорошее, особенно на базе металлургического завода, где мы уже совместно производим определенную технику. Знаю о ваших проектах, стремлении и желании выйти на более высокие рубежи в обеспечении продуктами питания", - отметил глава государства.
Олег Кувшинников рассказал, что его регион имеет пакет предложений, которые обсуждаются с крупнейшими белорусскими предприятиями. "Идут переговоры. Мы продвинулись очень далеко по созданию проекта "Союзный трактор". На сегодняшний день в Вологодской области выпущено более 6,5 тыс. совместно произведенных тракторов. Сейчас в России каждый третий колесный трактор производится именно в Череповце, это совместное предприятие", - обратил внимание губернатор.