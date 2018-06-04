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Об этомзаявил 5 июня на встрече с губернатором этого российского регионаЛукашенко его пресс-служба.По словам президента, Беларусь и Вологодская область могут реализовать успешные проекты как по производству техники, так и в сельском хозяйстве.отметил глава государства.Олег Кувшинников рассказал, что его регион имеет пакет предложений, которые обсуждаются с крупнейшими белорусскими предприятиями.- обратил внимание губернатор.