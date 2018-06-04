﻿ Лукашенко - российскому губернатору: "Мне кажется, что мы можем "склеить" что-то хорошее". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко - российскому губернатору: "Мне кажется, что мы можем "склеить" что-то хорошее"

05.06.2018 13:16 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: president.gov.by
Беларусь и Вологодская область могут разработать новые совместные производства в интересах всей России.

Об этом Александр Лукашенко заявил 5 июня на встрече с губернатором этого российского региона Олегом Кувшинниковым.

"Мы готовы вместе работать, только так, чтобы и вы были заинтересованы в этом. Думаю, у нас хороший опыт. Мы можем создать не только совместные предприятия, но и с нуля разработать производства, которые нужны будут не только на Вологодчине, но во всей России, в Беларуси. Поэтому очень хорошо, что вы приехали в это время в Беларусь", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам президента, Беларусь и Вологодская область могут реализовать успешные проекты как по производству техники, так и в сельском хозяйстве. "Я информирован о заинтересованности Вологодчины сотрудничать с Беларусью. Мне кажется, что мы можем "склеить" что-то хорошее, особенно на базе металлургического завода, где мы уже совместно производим определенную технику. Знаю о ваших проектах, стремлении и желании выйти на более высокие рубежи в обеспечении продуктами питания", - отметил глава государства.

Олег Кувшинников рассказал, что его регион имеет пакет предложений, которые обсуждаются с крупнейшими белорусскими предприятиями. "Идут переговоры. Мы продвинулись очень далеко по созданию проекта "Союзный трактор". На сегодняшний день в Вологодской области выпущено более 6,5 тыс. совместно произведенных тракторов. Сейчас в России каждый третий колесный трактор производится именно в Череповце, это совместное предприятие", - обратил внимание губернатор.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Вологодская область могут разработать новые совместные производства в интересах всей России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожар на ферме в Борисовском районе: 18 телят погибли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика