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Власти Швеции эвакуируют население из-за лесного пожара
На юго-востоке Швеции вспыхнул крупный лесной пожар, который вынудил власти эвакуировать 25 человек, живущих в ближайших населённых пунктах.
Утихомирить огонь пытаются десятки пожарных и военных, используются пять вертолётов.
Пожар удалось локализовать, однако полностью потушить его пока не смогли. Пламя охватило площадь около 5-ти квадратных километров.
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На юго-востоке Швеции вспыхнул крупный лесной пожар, который вынудил власти эвакуировать 25 человек, живущих в ближайших населённых пунктах.
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