"Дали деньги за молоко - заплачу за свет". Как работники колхоза два месяца жили без зарплаты

В Беларуси около двух сотен предприятий, за которыми числится просроченная задолженность по зарплате. Больше всего их — в Витебской области, в основном в сельском хозяйстве. В некоторых организациях задерживают зарплаты по несколько месяцев. Одна из них — сельхозпредприятие «Доваторский» в Шарковщинском районе. Здесь работникам не платили зарплату 2 месяца. FINANCE.TUT.BY съездил в Шарковщинский район и посмотрел, как живут те, кто по несколько месяцев не получает зарплату.



Кристина Лапковская одна из тех, кто уволился из «Доваторского» и переехал. Теперь женщина с семьей живет в деревне Козловщина Поставского района.

По данным МНС, «Доваторский» на начало мая был в списке организаций, у которых есть задолженность по налогам (сборам), пеням и пошлинам. За предприятием числится в том числе задолженность в ФСЗН — 76 697 рублей на начало апреля. Задолженность по зарплате у организации появилась не первый раз .

«Людям нужно кредиты платить. А где деньги взять? Пеня капает»

Перед выходом текста стало известно, что зарплату за два месяца — март и апрель — работникам «Доваторского» все-таки выплатили. Однако люди опасаются, что в скором времени проблемы с деньгами повторятся. Работники рассказали, как жили это время без денег. Их истории приводим уже в прошедшем времени — мы с ними говорили за несколько дней до выплаты зарплаты.

— Бывало и раньше, что деньги давали позже положенного, но задерживали на день-два. А теперь по два месяца не платят. Последний раз деньги давали в конце марта — это за февраль, — рассказывает один из работников ОАО «Доваторский», которого мы встретили в деревне Пялики. Люди не хотят называть свои имена. — А людям нужно и кредиты платить, и за газ, и за телефон. А где деньги взять, если зарплату не платят? Пеня-то капает! Тем, у кого есть родители-пенсионеры, чуть проще, можно хоть какие-то деньги одолжить. У меня в семье пенсионеров нет, за услуги заплатить не могу. Мне должны две зарплаты, это около 450 рублей. Некоторую сумму перечисляли на магазин — где-то 10% от зарплаты. То есть можешь прийти туда и взять продукты в счет получки.

Мужчина говорит, что хозяйство не платило не только зарплаты, но и пособия тем, кто находится в декретном отпуске.





Татьяну (имя изменено) выручает дочь и и мама-пенсионерка. У женщины свой дом с газом и водой, поэтому за электричество ей нужно заплатить еще больше, чем тем, кто живет без удобств.

— Если хорошие условия — пробурена скважина и проведена вода, электроэнергии потребляется больше. Получается рублей 80 за все платить нужно. Если я специалист, у меня на телефон каждый месяц 20 рублей уходит, а то и больше, — перечисляет свои расходы женщина. — Еще сюда же можно добавить газеты, их тоже хочется выписать — областную, районную.

У дочки Татьяны есть своя квартира в Шарковщине, но там пока ремонт. На время работ она с сыном перебралась к матери.

— На работу ей недалеко на машине ехать. Она мне помогает, пока зарплаты нет — без хлеба мать не оставляет, — с улыбкой говорит женщина. — Сейчас думаю, как теленка продать, чтобы деньги получить и прокормиться. Одного теленка отдала в хозяйство, потому что нужно было сено и зерно. Кстати, не платят не только зарплату, декретные тоже. У меня племянница родила — не дали. А у нее муж тоже в хозяйстве работает.

Женщина говорит, что некоторые из хозяйства просто увольняются, не дождавшись денег.

— Многих посокращали, на пенсию отправили. Некоторые из тех, кто уволился, в Минск уехали, некоторые — в другие районы области, кто-то в Россию на заработки подался. А кто постарше, те остаются. Перед пенсией куда уже уезжать? Свой дом, хозяйство.

«Одна может и справилась бы, но у меня два студента»

Кристина Лапковская одна из тех, кто уволился и переехал. Теперь женщина с семьей живет в деревне Козловщина Поставского района.

— Мы переехали по семейным обстоятельствам, но вопрос с зарплатой сыграл свою роль, — говорит Кристина, бывшая доярка «Доваторского». — Пока я работала в хозяйстве, мы жили в Пяликах. Нам выделили колхозный дом. Нас все устраивало, думали выкупить жилье, уже даже подала заявление, чтобы выкупить этот дом, заплатила оценщику, за то что он приехал и оценил дом. БТИ должно было приехать обмерять землю, чтобы все оформить. Но сложились обстоятельства, плюс с зарплатой неразбериха такая. Я решила, что мне проще переехать.





После того как Кристина написала заявление на увольнение, она отработала в хозяйстве еще 10 дней. Женщина сходила к председателю в надежде, что ситуация как-то изменится в лучшую сторону.

— Но начальство сказало, что быстро ничего не решится, — продолжает бывшая работница. — Хотела, чтобы меня до увольнения рассчитали. Мне не выплатили зарплату за март и 20 дней апреля. Плюс мне еще премию должны были. За последний месяц работы я раздоила 54 телки, которые до этого ни разу не доились. Это очень сложно, учитывая, что никаких приспособлений для этого нет, а животные даже на привязи не стоят. Ладно, если бы мне какие копейки были должны. Но у меня приличная сумма накопилась — больше 2000 рублей.





Кристина рассказывает, что раньше таких задержек по зарплате не было. Женщина «стабильно получала 400 рублей».

— Сейчас не работаю, как жить? Хорошо хоть муж уже устроился на работу в рыбхоз, 18 июня получит первую зарплату. Мы и раньше больше жили на зарплату мужа, он всю жизнь сварщиком проработал, получал неплохо, — говорит женщина. — Если бы я одна жила, то выкрутилась бы и в такой ситуации. Но у меня два студента-выпускника. Дочь заканчивает БГУ в Минске, сын — Полоцкий колледж. Даже тот же диплом ребенку распечатать — это рублей 35. А на проезд и еду детям дать, одеть, обуть… Благо дети у меня понимают, что мы с отцом все это не можем оплатить, подрабатывают, стараются.

Хозяйство у семьи небольшое — куры и утки. «Какое-то мясо, яйца есть», — говорит Кристина. Раньше семья держала и коров, и поросят, но с работой на ферме управляться со всей этой живностью было сложно.

— Работали почти без выходных. Про отпуск даже и не думали: если сам себе замену найдешь, будет отпуск, если нет — работаешь, — вспоминает женщина. — А теперь заработанное получить не можешь. Раньше хоть выкинут на магазин 50 рублей — за продуктами сходишь. А я уволилась, поэтому и этого не имею. Начальство хозяйства сказало, что по 100 рублей дало тем, у кого выпускники, я так понимаю, это 11-й класс. Но таких немного, 7 человек на хозяйство. А у меня два выпускника, мне что делать

Сейчас семья живет на деньги, которые скопила раньше, «знали, что два выпускника, деньги понадобятся, немножко откладывали». Кристина говорит, что «помощи ждать неоткуда». Лапковские сейчас живут в доме, который принадлежит сестре Кристины, собираются его выкупить.





— Мы только переехали, крышу менять нужно, ремонт делать, а денег нет. Когда я выселялась из колхозного дома, то за газ, свет и прочее заплатила. Мне подписали обходной листок, то есть долгов у меня не осталось. Почему хозяйство не рассчиталось со мной? Заработать деньги проще, чем получить.

«Одолжаем у родителей-пенсионеров, знакомых, потом отдаем, снова одолжаем»

Еще один работник «Доваторского» рассказал, что у них многие работают целыми семьями — и муж, и жена. «Вот у этих людей вообще безвыходное положение».

— Мне проще, я из семьи один в этом хозяйстве работаю, — говорит мужчина. — Хоть родные зарплаты получают. Я все понимаю, топливо для техники нужно купить. Раньше за цену литра молока можно было купить литр солярки. А теперь нужно сдать 10 литров, чтобы купить литр топлива. И детали для техники нужны. Но ведь людям тоже кушать хочется! Зарплаты у нас копеечные, неужели нет денег, чтобы их выплатить?

У Людмилы (имя изменено), одной из сотрудниц «Даваторского», в этом хозяйстве работает и муж. В семье есть студент.

— Мы в долгах как в шелках, — говорит женщина. — Так и живем: одолжаем у родителей-пенсионеров, знакомых, потом отдаем, снова одолжаем. А что делать? У нас в деревне многие так живут. Все услуги нужно оплатить, ведь там не спрашивают, платят нам зарплату или нет. 21 рубль нужно заплатить за домашний телефон и телевидение, 13 рублей стоит баллон с газом — его хватает на месяц. За электричество 20 рублей отдай, за мобильный 6 рублей. Вот 60 рублей нужно каждый месяц заплатить. И это летом столько. А к зиме сразу надо выложить 300 рублей, чтобы купить машину дров и машину брикета. И этого мало, лучше две машины брикета, чтобы хватило. Если раскинуть эту сумму на все месяцы, которые нужно топить, то и по 100 рублей все услуги выходит. А не заплатишь, отключат свет, без баллона не будешь, потому что есть не на чем готовить. Приходится одолжать.





Семья держит хозяйство — две коровы, поросят, кур, уток. Женщина радуется, что корм для них сейчас не надо покупать, с прошлого года остался.

— Сдаешь теленка в колхоз, за это тебе зерно дают. Продавать мясо не продаем, себе бы что было. Тем более до рынка доехать еще нужно. Только молоко сдаем, — рассказывает Людмила. — Хорошо хоть деньги за десятидневку дали — заплатим за свет. Это когда 10 дней сдаешь молоко от личных коров. Получается литров 150−200. За это платят около 100 рублей. Литр принимают по 44 копейки. Но в последнее время плату и за молоко задерживают.

Зарплата у женщины небольшая. Говорит, «хорошо, если минималку получишь. То есть 305 начислят, минус налоги. Выходит 260 рублей на руки.

— У нас по коллективному договору начальство имеет право 30% от зарплаты давать на магазин. А оттуда работник забирает заработанное продуктами. Какими — можно выбрать, — поясняет Людмила. — Мед давали в счет оплаты. Сгущенку, масло — это бартером с Глубокским молококонсервным комбинатом. Все, чтобы меньше налички платить.

Владимиру (имя изменено) тоже приходится выживать за счет отца-пенсионера.

— Живем впроголодь! — говорит мужчина. — Я живу с родителем-пенсионером. Другие тоже сейчас живут за счет родителей. Хозяйства у нас нет, только кот. Пенсия около 300 рублей. С этих денег мы можем себе позволить купить минимальный набор продуктов и электричество оплатить. Еще 10 рублей за ZALA и 6 рублей за мобильный. Раньше деньги вычитались из зарплаты, теперь сами оплачиваем.

У Владимира свой дом, «так что коммунальных платежей немного». Он говорит, что зарплата у него небольшая, а зимой и вовсе 80−90 рублей на руки.

«Вырос фонд зарплаты, соответственно, и выплачивать ее стало сложнее»

Главный бухгалтер «Доваторского» Елена Ковалева подтвердила, что получку за март и апрель людям выдали.

— За май еще начисления не было, — поясняет Елена Ковалева. — У нас зарплата выплачивается в последний день месяца, следующего за отработанным. То есть за май люди получат деньги 29 июня.





Главный бухгалтер говорит, что такие задержки по зарплате были из-за того, что в хозяйстве не было денег. Предприятия, куда «Доваторский» поставляет продукцию, не рассчитались.

— В основном у нас деньги поступают за молоко от Глубокского молочноконсервного комбината. Они брали кредиты, чтобы с нами рассчитаться. Мы у них тоже берем и минеральные удобрения, и расходные материалы для обслуживания молокопровода, и сухое молоко для телят. Получается, что и мы им за что-то должны, и они нам.

По словам Елены Ковалевой, задержки зарплаты начались после того, как к «Доваторскому» присоединили убыточное хозяйство.

— С апреля 2018 года к нам присоединили ОАО «Васюки». Поскольку хозяйство убыточное, все его долги легли на нас. Плюс штат работников увеличился — теперь работает больше 330 человек. Вырос фонд заработной платы, соответственно, и выплачивать ее стало сложнее.