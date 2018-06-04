Четверть заказчиков «бюджетной» Tesla Model 3 отказалась от покупки электромобиля (инфографика)

Объём запросов на возврат предоплаты за заказ электромобиля Tesla Model 3, составил 23 процента от общего числа заказов, сообщает исследовательская компания Second Measure





Для того, чтобы «встать в очередь» за Model 3, покупатели должны были перевести на счёт компании депозит в $1 тысячу. И в последнее время многие решили вернуть его и отказаться от заказа. При этом Second Measure барал в расчёт только данные о выплаченных суммах на конец апреля 2018 года. Уже запрошенных возвратов, находящиеся в стадии обработки, не принимались во внимание.





Исследователи обратили внимание, что процент возвратов ощутимо вырос в период между январём и апрелем 2018 года — это позволяет прийти к выводу, что главной причиной для них было нежелание ждать получения электромобиля неопределённое количество времени. Напомним, Tesla до сих пор не смогла выйти на заявленные планы по производству электромобилей. По обновлённым планам должгожданный выпуск 5 тысяч машин в неделю запланирован на лето 2018-го.