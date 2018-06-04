|
У крупнейшего в мире радиотелескопа FAST появилась своя лаборатория
KLFAST – так называется новая лаборатория. Она создана в уезде Пинтан провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.
В ней сосредоточат работу на содействии развития технологий и исследования низкочастотной радиоастрономии с использованием телескопа FAST. В KLFAST будут вести исследования, необходимые для решения наиболее острых вопросов мировой астрономии, а также для удовлетворения национальных стратегических нужд Китая.
Радиотелескоп FAST призван помочь учёным углубить знания о происхождении и эволюции Вселенной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
KLFAST – так называется новая лаборатория. Она создана в уезде Пинтан провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)