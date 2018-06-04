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У крупнейшего в мире радиотелескопа FAST появилась своя лаборатория

05.06.2018 13:46 — Разное | ОНТ  
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KLFAST – так называется новая лаборатория. Она создана в уезде Пинтан провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

В ней сосредоточат работу на содействии развития технологий и исследования низкочастотной радиоастрономии с использованием телескопа FAST. В KLFAST будут вести исследования, необходимые для решения наиболее острых вопросов мировой астрономии, а также для удовлетворения национальных стратегических нужд Китая.

Радиотелескоп FAST призван помочь учёным углубить знания о происхождении и эволюции Вселенной.

 
 
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KLFAST – так называется новая лаборатория. Она создана в уезде Пинтан провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.
 
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