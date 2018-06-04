​Национальная сборная Беларуси по футболу проведёт открытую тренировку для болельщиков

Национальная сборная Беларуси по футболу готовится к товарищескому матчу против команды Венгрии. Встреча пройдёт завтра в Бресте. А сегодня футболисты национальной команды проведут открытую тренировку для болельщиков.

Все желающие смогут пообщаться с игроками лично, сделать совместное фото, взять автограф и даже принять участие в конкурсе футбольного мастерства. Такую встречу болельщики ждали и давно просили привезти национальную сборную в областные центры: прежде практически все международные матчи проходили в Минске и в Борисове. Для сборной Беларуси это будет первая домашняя игра за полгода и продолжение подготовки к новому турниру, Лиге Наций. Матч с Венгрией пройдёт завтра на стадионе областного спорткомплекса «Бресткий», начало в 20 часов. А 9 июня на выезде белорусы встретятся с Финляндией.