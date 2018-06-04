ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывшая проститутка получила рыцарский титул в Новой Зеландии

05.06.2018 13:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Бывшая секс-работница Катрин Хили, которая добилась декриминализации проституции в Новой Зеландии, стала кавалером Ордена Заслуг и получила титул дамы - эквивалент мужского титула "сэр".

62-летняя Хили получила рыцарский титул в понедельник, 4 июня. Он вручается за особые заслуги перед страной или за выдающие достижения в профессиональной деятельности.

"Я была очень удивлена, когда мне сказали, что я стану дамой, - сказала она в интервью Би-би-си. - Я была просто в шоке".

"Еще несколько недель назад я бы считала, что такое невозможно. Это указывает на то, как изменилось общественное мнение, и просто замечательно ощущать такую поддержку", - добавила Хили.

В 1980-е годы Катрин Хили была школьной учительницей, а затем занялась проституцией. По ее словам она была потрясена тем, что у секс-работниц не было никаких прав с точки зрения законодательства. За время работы в школе она привыкла к защите со стороны как профсоюзов, так и закона.

"О нас, молодых секс-работницах, говорили очень неуважительно. Нам надо было добиться того, чтобы наш голос был услышан, и чтобы люди поняли наше положение", - рассказывает Хили.


В 1987 Катрин Хили создала организацию под названием "Новозеландский коллектив проституток" (NZPC), которая выступала в защиту прав секс-работниц.

NZPC принимала участие в разработке текста закона о реформе проституции, принятого в 2003 году, а Хили координировала рабочую группу по написанию проекта реформы. 

После реформы бордели в Новой Зеландии стали легальным бизнесом. Согласно законодательству, на проституток распространяется обычное трудовое право, а также правила безопасности на рабочем месте.

Катрин Хили говорит, что факт присуждения ей титула дамы очень важен, но работа по защите секс-работников еще не закончена. Этот род деятельности все еще считается постыдным, считает она.

"Я думаю, что остальные страны должны последовать примеру Новой Зеландии. Нельзя отвергать проституток и делать их работу более опасной", - говорит Хили.

Титулы рыцарей и дам в Новой Зеландии утверждаются королевой Елизаветой II на основе рекомендации премьер-министра страны.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая секс-работница Катрин Хили, которая добилась декриминализации проституции в Новой Зеландии, стала кавалером Ордена Заслуг и получила титул дамы -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дикая природа наступает: лоси и медведи потянулись в белорусские города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика