Дрон едва не утонул и заснял свое спасение

Пользователь YouTube под нимком DaveSvorking опубликовал видео , в котором спасает дрон от погружения в воду. Об этом сообщает Mashable.

Когда аккумулятор летающих дронов разряжается во время полета, включается функция плавного спуска, пока батарея не села до полного нуля. К сожалению, это не помогает, когда квадрокоптер находится над водой.

Всё сложилось именно так и в опубликованном ролике. Чтобы спасти дрон от «смерти», его владелец прямо в одежде и обуви кинулся в воду и сумел ухватиться за аппарат за несколько секунд до его погружения. Модель спасенного квадрокоптера не уточняется.

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