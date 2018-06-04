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Дрон едва не утонул и заснял свое спасение
Пользователь YouTube под нимком DaveSvorking опубликовал
Когда аккумулятор летающих дронов разряжается во время полета, включается функция плавного спуска, пока батарея не села до полного нуля. К сожалению, это не помогает, когда квадрокоптер находится над водой.
Всё сложилось именно так и в опубликованном ролике. Чтобы спасти дрон от «смерти», его владелец прямо в одежде и обуви кинулся в воду и сумел ухватиться за аппарат за несколько секунд до его погружения. Модель спасенного квадрокоптера не уточняется.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные летающие дроны:
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Когда аккумулятор летающих дронов разряжается во время полета, включается функция плавного спуска на землю.
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